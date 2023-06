Diablo 4: Jäger Build mit Klingensturm – So zerfetzt ihr im Endgame alles im Nahkampf

Wir haben euch in einem kurzen Video zusammengefasst, wer IShowSpeed ist und wie er so schnell berühmt wurde.

Zudem erzeugt ihr, wenn eine Glückstrefferchance aktiviert wurde, eine Giftlache, in der eure Gegner weiterhin vergiftet werden. Wichtig ist hierbei, falls eure Giftinfusion die Glückstrefferchance nicht aktiviert hat, könnt ihr mit den kalten Krähenfüßen erneut nicht physischen Schaden erzeugen. So habt ihr erneut die Chance, einen Glückstreffer zu landen.

So spielt ihr den Build: Zuerst müsst ihr mit eurem Einstich einen Gegner verwundbar machen. Pirscht euch dann mit Schattenschritt an diesen heran und erfüllt eure Waffen mit der Giftfusion. Jetzt aktiviert ihr euren Klingensturm. Nun werden alle Gegner verwundbar, vergiftet und spendieren euch Leben, wenn ihr diese trefft.

Was ist das für ein Build? Jäger können mit diesem Klingensturm-Build Gegner in ihrem Klingenhagel zerstechen. Zudem setzt dieses Talent auf den Nahkampf und ist perfekt dafür ausgelegt, den Crowdcontrol zu managen oder sogar Bosse zu durchsieben.

Ihr seid ein Jäger und möchtet in Diablo 4 endlich was anderes als die Schraubklingen spielen? Dann versucht den Klingensturm. Dieser ist tödlich, effektiv und macht eine Menge Spaß.

