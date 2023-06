Diablo 4: Damage Buckets bestimmen, wie stark ihr seid – So funktionieren sie

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Viele Spieler schustern ein Build zusammen, schmeißen sich in die Schlacht und wundern sich dann, weshalb der ausgeteilte Schaden so mies ist. Das hat höchstwahrscheinlich damit zu tun, dass eure Stats für Schaden addiert statt multipliziert werden.

Diese können, wenn ihr sie richtig einsetzt, euren Schaden vielfach aufmultiplizieren. So kommt es am Ende zu Schadens-Zahlen im Zehn- und Hunderttausender-Bereich. Hier müssen aber einige Sachen beachtet werden.

Was sind Damage Buckets? In Diablo 4 gibt es viele verschiedene Wege, wie man Schaden austeilen kann , doch nicht jeder kann effektiv überzeugen. Um deshalb erklären zu können, wie man tatsächlich mördermäßigen Schaden austeilen kann, nimmt man quasi Eimer, sogenannte Damage Buckets .

Ihr habt in Diablo 4 einen mächtigen Helden mit seltenen Rüstungen, doch euer Schaden auf Gegnern lässt Dämonen in Gelächter ausbrechen? Dann habt ihr mit hoher Wahrscheinlichkeit die Damage Buckets nicht beachtet. Wir zeigen euch, was diese Eimer sind, warum sie so wichtig sind und wie sie funktionieren.

