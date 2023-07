Diablo 4: Was ist Shako und warum will es jeder haben?

Shako ist eines der begehrtesten Items in Diablo 4. Vor allem Spieler, die schon seit vielen Jahren Diablo zocken, sprechen darüber. MeinMMO erklärt, was hinter dem Item steckt, das es mit dem Namen in Diablo 4 eigentlich gar nicht gibt.

Was ist Shako?

Wenn jemand von Shako spricht, ist damit die Harlekinskrone gemeint. Der Name „Shako“ stammt von der Bezeichnung des Item-Typs aus Diablo 2, von wo der Helm stammt.

Die Harlekinskrone ist ein einziagrtiger Gegenstand und zählt zu den seltensten Gegenständen in Diablo 4. Sie kann nur in Höllenflut-Truhen gefunden und von Gegnern ab Stufe 85 fallen gelassen werden.

Die Drop-Rate der Harlekinskrone ist aber so gering, dass nur die wenigsten von euch sie jemals sehen werden.

Was macht Shako so gut? Die Harlekinskrone hat als „Unique“ feste Eigenschaften, die sie euch bringt. Ihr erhaltet immer mehr Leben, Abklingzeitreduktion, Ressourcenerzeugung und einen Bonus auf alle Werte. Was Shako so begehrt macht, ist aber der legendäre Effekt:

Ihr erhaltet 10-20 % Schadensreduktion, einen der besten Defensiv-Werte.

Ihr erhaltet +4 Ränge für alle Fähigkeiten.

Durch diese universell starken Eigenschaften ist Shako der beste Helm für so gut wie jeden Build in Diablo 4. Insofern ihr kein anderes, besonderes Kopfteil braucht, ist die Harlekinskrone vermutlich das Item, das jeden anderen legendären Effekt für euch aussticht.

Die Krone ist deswegen „Best In Slot“ für die meisten Klassen und Builds. Ihr findet eine Übersicht der besten Builds in Diablo 4 in unserer Tier List.

„Uber Uniques“ sind ein umstrittenes Thema

Die Harlekinskrone gehört zusammen mit 5 weiteren Items zu den sogenannten „Uber Uniques“. Das sind Items in Diablo 4, die nur so selten droppen, dass Spieler sie sogar für ein Gerücht halten. Die anderen 5 Uber Uniques sind:

Verhängnisbringer

Der Großvater

Ring der sternlosen Himmel

Andariels Antlitz

Geschmolzenes Herz von Selig

Durch einen Bug wurden diese super-seltenen Items kurze Zeit quasi verschenkt, was jedoch schon wenige Stunden später gefixt wurde. Trotzdem hat dieser Fehler die Frage unter Fans aufgeworfen: Was ist eigentlich der Sinn von so seltenen Items? (via Reddit)

Die Spieler fragen sich, was solche absurd seltenen und starken Gegenstände in einem Loot-Spiel zu suchen haben, wenn die Chance, sie zu bekommen, effektiv nicht existiert. Die meisten halten die Uber Uniques für eine „Karotte vor der Nase“, die jedoch den gegenteiligen Effekt habe.

Die Items seien so selten, dass man sie gar nicht mehr direkt farmen wolle. Stattdessen konzentriere man sich lieber auf etwas Anderes. Wenn sie aber fallen, sei die Freude immens. Vielleicht sei genau das der Grund hinter den Items. Wenn ihr Jagd auf die Uniques machen wollt, hilft euch unsere Übersicht:

