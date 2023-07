Normalerweise sind 6 gewisse Uniques so selten in Diablo 4, dass die meisten Spieler nicht mal davon träumen, in naher Zukunft eins dieser Items gedroppt zu bekommen. Über Nacht aber droppten diese Items anscheinend nur vor sich hin, und Blizzard entfernte die Drop-Möglichkeit komplett.

Was ist passiert? Gestern am Abend wurde die 1.Season für Diablo 4 vorgestellt. Doch neben der Ankündigung schlich sich anscheinend auch ein Fehler ins Spiel und in der Nacht zum Freitag droppten vielen Spielern die 6 seltensten Items aus den Helltide-Truhen, als wären es stinknormale Legendarys.

Eigentlich droppen diese Items kaum, und nur die wenigsten Spieler haben diese Items überhaupt in ihrem Inventar. Viele Spieler hielten diese Items sogar nur für ein Gerücht.

Blizzard reagierte am heutigen Morgen und entfernte die Drop-Möglichkeit dieser 6 Items komplett. Bis zum Hotfix, der im Laufe des Tages erscheinen soll, ist es nicht möglich, diese 6 Items zu bekommen. Auf folgende 6 Items bezieht sich das:

Verhängisbringer – Schwert

Der Großvater – Zweihänder

Ring der sternenlosen Himmel – Ring

Andariels Antlitz – Kopfschutz

Harlekinskrone – Kopfschutz

Geschmolzenes Herz von Selig – Amulett

Viele Spieler sind sauer

Während manche Reddit-Posts ihre plötzlichen Drops aus den Helltide-Truhen feiern, sind andere Spieler, vor allem Europäer, die über die Zeit geschlafen haben, sauer. In einem Reddit-Post mit dem Titel #shakos4europe sprechen User über ihren Frust:

Bnois: Ich bin jetzt so verbittert.

Cazaderon: Ich will nicht lügen, aber ich bin sauer…. ich weiß, ich sollte es nicht sein, aber bin es trotzdem.

Exc8218: Verdammt, wir Europäer sollten auch ein paar Stunden höhere Drop-Rates bekommen, um es fair zu machen, lol.

Auch der offizielle Blizzard-Post über die Situation wird mit Worten wie: Diese Firma ist ein Witz. Ich kann es nicht erwarten, bis euch jemand dafür verklagt kommentiert.

Zwar sollten diese Items nicht so leicht erhältlich sein wie in der letzten Nacht, aber ein wenig sollte Blizzard wohl an der Drop-Rate-Stellschraube dieser 6 Items arbeiten, denn wie es scheint, sind viele Spieler frustriert über die Situation.

Der Streamer Wudijo hatte ganz woanders Glück in Diablo 4:

