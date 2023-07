Diablo 4: Großer Twitch-Streamer findet das perfekte Item beim Händler, erklärt, warum man immer sofort zuschlagen muss

Es gibt viele Möglichkeiten, in Diablo 4 an guten Loot zu gelangen. An die Händler Sanktuarios denken vermutlich nicht viele Spieler. Der Twitch-Streamer Wudijo hat dort ganz zufällig ein richtig starkes Item entdeckt und zögerte keine Sekunde.

Was ist das für ein Item? Während er sein Inventar leerte und den unnötigen Kram an einen Händler verkaufte, entdeckte der Twitch-Streamer Wudijo die seltene, vermachte Brustpanzerung „Knight’s Blame“.

Wudijo zögert keine Sekunde mit dem Kauf – und das aus einem bestimmten Grund.

In dem Video erklären wir, wieso Händler nützlicher sind, als ihr denkt:

„Ich werde keinen Moment zögern“

Warum muss er nicht lange überlegen? Neben den guten Werten ist die Brustpanzerung für 722.036 Gold im späteren Spiel recht erschwinglich, zumindest wenn man bis dahin nicht sein ganzes Gold für Aufwertungen verpulvert hat. Zusätzlich wechselt das Angebot bei den Händlern stündlich.

In seinem 1-minütigen Video auf YouTube erklärt Wudijo, dass ihm durch den Wechsel schon zwei Mal richtig gute Items durch die Lappen gegangen sind.

Was macht das Item so gut? Der Grundrüstungswert von „Knight’s Blame“ liegt auf dem Level von 75 bei 1.400 durch die bereits hohe Gegenstandstufe von 800. Das ist nah am Maximum dessen, was sich in Diablo 4 an Items überhaupt finden lässt.

Zusätzlich bietet sie Schadensreduktion, Schadensreduktion durch naheliegende Feinde und Schadensreduktion durch entfernte Feinde für den Spielcharakter. Ein Plus auf den Schaden, den man ausrichtet, gibt’s obendrauf.

Nach seinem Kauf verzaubert er die Brustpanzerung beim Okkultisten und erhält einen Boost von 7,3 % auf seine gesamte Rüstung. Er habe das Item bis zum Höchstlevel in Diablo 4 behalten (via PCGamesN).

Wudijo gilt als Diablo-Experte, dessen Einschätzung zur Tier List für die besten Klassen und Builds in Diablo 4 beigetragen hat. Er erlangt seit Jahren Bekanntheit in der Diablo-Szene. Seinem Twitch-Kanal folgen über 302.000 Menschen. Dort streamt er aktuell fast täglich Diablo 4.

Kürzlich hat er sich mal wieder dem härtesten Boss im Spiel gestellt und musste in letzter Sekunde fliehen:

