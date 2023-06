Diablo 4: Händler sind nützlicher, als ihr denkt und ihr solltet sie stündlich besuchen

Traditionell sind Händler in Diablo eher belächelt und höchstens dazu da, euch den Loot aus Dungeons abzukaufen. In Diablo 4 können sie allerdings echt guten Kram dabei haben. Ihr braucht aber Glück und ein waches Auge.

Was verkaufen Händler? Bei Händlern bekommt ihr verschiedene Ausrüstung für jeden Slot: Waffen, Rüstung und Schmuck. Normalerweise verkaufen Händler nur Items, die schlechter sind als das, was ihr findet. In Diablo 4 könnt ihr aber Glück haben:

mächtigere, heilige Gegenstände könnt ihr ab Stufe 51 bekommen

die stärksten, „vermachten“ Ahnengegenstände verkaufen Händler ab Stufe 73

es gibt unterschiedliche Aussagen zu den benötigten Stufen, wir sind noch am Prüfen

Ihr müsst allerdings auf der entsprechenden Weltstufe spielen, auf der die Items auch auftauchen können, also Weltstufe 3 für heilige und Weltstufe 4 für vermachte Gegenstände. Im Guide erklären wir euch, wie ihr Weltstufe 3 und 4 erreicht. Das funktioniert übrigens auch mit Kuriositäten:

Darum solltet ihr sie jede Stunde besuchen: Zu jeder vollen Stunde erneuert sich das Inventar der Händler. Ab dort habt ihr die Chance auf neue Items. Übrigens teilen sich alle Händler in allen Städten das Inventar, sodass ihr nicht jeden Ort bereisen müsst, sondern nur 3 Händler für:

Schmuck

Waffen

Rüstungen

Am besten geht das in Cerrigar in Scosglen, dort stehen alle Händler nah beieinander. Mit etwas Glück findet ihr hier sogar Items mit einer Gegenstufe über 800, wobei ihr die absolut stärksten Items nach aktueller Info nur bei seltenen Gegnern bekommt.

Im Video erklären wir, wann ihr Items verkaufen, verwerten oder behalten solltet:

Legendarys vom Händler, aber nur mit viel Glück

Laut einigen Berichten von Mitspielern und auf Reddit ist es sogar möglich, legendäre Items bei Händlern zu finden. Diese sind nicht immer unbedingt die besten, ihr seid aber ohnehin nur auf den darauf angebrachten Aspekt aus. Einzigartige Gegenstände wurden noch nicht gefunden.

Findet ihr ein Legendary, das eine Kraft hat, die euch nutzt und gut „gerollt“ ist, kauft es. Wie stark ein Effekt ist, prüft ihr mit 2 Einstellungen. Ihr könnt anschließend einen mächtigeren, seltenen Gegenstand damit aufwerten.

Die stärkeren Items bei den Händlern können durchaus teuer werden und in die Millionen gehen. Gold ist zwar gegen Ende des Spiels immer weniger ein Problem, kann aber immer wieder knapp werden. Welche Werte und Aspekte für euren Build nützlich sind, erklären wir in der Tier List:

