Diablo 4: Was ist das höchste Item-Level und wann lohnt sich ein Upgrade?

Was Ausrüstung betrifft, die keine Waffe ist, ändert sich ab einer Gegenstandsmacht von 725 nicht mehr ganz so viel. Dies hängt mit den Breakpoints zusammen.

Die Eigenschaften des Zweihänders sind zudem ziemlich gut. Das Schwert hat mit 3.022 nicht nur einen hohen Schaden pro Sekunde, sondern gleich einen doppelten Boost für zusätzlichen kritischen Trefferschaden (+52,5 %, +63 %), ein Plus von 93 % für den Schaden an verletzten Gegnern sowie +72 auf alle Stats.

„Almunn“ ist ein einzigartiges Monster in Diablo 4, welches bei einem Kill ein besonderes Item einbringt. Davon gibt es mehrere in der Open World, wie wir hier aufgelistet haben .

Was ist das für ein Item? Bei dem Item handelt es sich um den Zweihänder „Infernal Edge“, der eine Gegenstandsmacht von 845 besitzt und von u/5altwaterCowboy in seinem Beitrag präsentiert wird. Dort schreibt er, dass er auf Level 100 nichts Besseres zu tun hatte und „Almunn“ gefarmt habe.

