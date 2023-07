Experte bekämpft den härtesten Boss in Diablo 4, riskiert das Leben seines Charakters, muss in der letzten Sekunde fliehen

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Wudijo bleibt dran: In seinem Stream am 5. Juli wagt er einen weiteren Versuch und nimmt es mit dem Boss auf. Nach ungefähr 10 Minuten erreicht er endlich sein Ziel: Der Boss, der ihn seit Wochen beschäftigt, wurde gelegt, der Dungeon gilt als „abgeschlossen“.

Nachdem der Diablo-Experte in der Stadt angekommen ist, sagt er „Sie ist tot! Was geht hier vor sich? Habe ich den Loot bekommen?“ Als er auf die Map schaut, sieht er allerdings, dass der Dungeon des Bosses als „nicht abgeschlossen“ gekennzeichnet ist.

Was ist passiert? Wudijo führt den finalen Angriff aus, der den Boss bezwingen sollte. In dem Moment, als die Lebensleiste des Bosses zur Neige geht, flieht Wudijo mit seiner Schriftrolle der Flucht aus dem Dungeon, da sein Jäger ebenfalls zu sterben drohte.

Aber Wudijo gibt nicht auf. Auch dieses Mal hat er sich dem härtesten Boss in Diablo 4 gestellt, ausgestattet mit einer Schriftrolle der Flucht. Nach 8 Minuten im Kampf, am Ende der zweiten Phase, hat er den Boss gelegt. Zumindest dachte er das.

Der Diablo-Experte Wudijo hat sich erneut dem härtesten Boss in Diablo 4 gestellt. In einem Augenblick sah es wirklich so aus, als hätte er ihn endlich gelegt, aber das täuschte. Er musste in letzter Sekunde fliehen, bevor er seinen Charakter verliert.

