Diablo 4: Experte riskiert Level-100-Charakter, um Boss zu besiegen – Droht zu versagen, flieht nach 24 Minuten

Bisher haben schon mehrere Spieler Level 100 in Diablo 4 erreicht und konnten sich damit einen Platz im Ranking sichern. Wudijo hat es sich auf dem 3. Platz gemütlich gemacht und es mit dem schwersten Boss im Spiel aufgenommen. Dies scheiterte und er musste den Kampf abbrechen, bevor er seinen Charakter verliert.

Was hat es mit dem Ranking auf sich? Die Plätze auf der Topliste sind heiß begehrt, denn Blizzard verewigt die 1.000 härtesten Spieler von Diablo 4 in einer Lilith-Statue. Das bedeutet, dass die BattleTags der Spieler in eine physische Lilith-Statue eingraviert werden, die Level 100 im Harcore-Modus erreichen.

Die Topliste füllt sich

Wer hat sich die ersten Plätze auf der Liste gesichert? Im Hardcore-Modus schnappte sich „cArn_“ den ersten Platz auf der Topliste und somit eine Gravur auf der Lilith-Statue. Laut cArn_ sei der Grind sehr anstrengend gewesen.

Zwar sicherte sich „Rob2628“ knapp 54 Stunden und 30 Minuten nach dem Release den ersten Platz im allgemeinen Ranking – aber „nur“ im normalen Modus. Seinen Run beendete er mit den Worten „Das war ein Spaß!“

Nun nimmt Wudijo Platz 3 im allgemeinen und Platz 2 im Hardcore-Ranking ein. Er hat aber als erster solo, also ohne mit Freunden zu spielen Level 100 im Hardcore-Modus erreicht.

Mit seiner Level-100-Jägerin machte Wudijo sich in seinem Livestream, der bereits über 14 Stunden andauert, als einer der ersten Spieler auf den Weg, um den schwersten Boss in Diablo 4 zu legen – Echo of Lilith.

Nach der ersten Phase gab es allerdings ein Problem.

Hier könnt ihr euch den gescheiterten Versuch anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Schummel-Trank reicht nicht aus

Was hatte er für ein Problem? In dem Stream-Video sieht man, wie Wudijo sich auf den Kampf vorbereitet. Vorher hat er einen Trank konsumiert, der ihn zeitweise immun macht und ihm in einer bedrohlichen Situation ein Schutzschild gewährt.

Wie man im Clip anhand der Symbole über seiner Fähigkeitenleiste sieht, geht die Wirkung des Trankes zur Neige. Bevor er also seine Absicherung verliert, teleportiert er sich nach der ersten Phase des Kampfes, die ca. 24 Minuten dauerte, zurück in die Stadt.

Dort angekommen, sagt Wudijo, dass der Kampf viel zu lange dauere. Sein Trank würde nicht dafür ausreichen. Er brauche dafür mindestens zwei Stück, diese könne er aktuell aber nicht herstellen.

Trotzdem lacht er und sagt: „Der Kampf ist episch!“

Warum hat er den Kampf abgebrochen? Im Hardcore-Modus verliert man seinen Charakter bei einem Tod. Das ist natürlich ärgerlich, vor allem in Anbetracht der vielen Spielstunden, die man investiert hat. Wenn man nicht gerade pausenlos grinden will, sitzt man da schon mal mehrere Wochen dran und muss bei einem Tod von vorne beginnen.

Nach 18 Stunden beendet Wudijo seinen Livestream und sagt: „Wir haben Lilith noch nicht besiegt. Aber das werden wir.“

Seinen Jäger-Build habe Wudijo in gerade einmal 5 Minuten zusammen gestellt, beim nächsten Versuch wolle er sich aber mehr Gedanken machen, so der Spieler. Wollt ihr euch die Grübeleien sparen, haben wir hier einen Build für euch:

Diablo 4: Level Build für Jäger – So levelt ihr schnell und einfach