Der erste Spieler von Diablo 4 ist Max-Level 100 – Brauchte 46,5 spaßige Stunden mit seinem Barbaren

Seine Strategie in den letzten Stunden zum Erfahrungspunkte grinden: Er wiederholte mit einigen Mitspielern den Dungeons „Niedergang des Champions“ in der Trockensteppe immer und immer wieder. Mitspieler sind dabei essenziell, weil sie bis zu 10 % Extra-XP garantieren.

Am Sonntagmorgen um 07:46 Uhr war es schon so weit. Der Twitch-Streamer „Rob2628“ erreichte mit seinem Barbaren das Max-Level 100. Insgesamt benötigte er inklusive Schlaf 54 Stunden, 28 Minuten und 29 Sekunden. Seit Release hatte Rob zu dem Zeitpunkt 8 Stunden Schlaf.

Glückwunsch an den Twitch-Streamer Rob2628! Knapp 54 Stunden und 30 Minuten nach dem Release schaffte es der Streamer, Level 100 in Diablo 4 zu erreichen und war damit der erste Spieler überhaupt. Er hatte allerdings einen kleinen Vorteil: Rob war schon einmal auf Level 100.

