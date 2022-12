Diablo 4 soll 180 Stunden dauern, bis ihr überhaupt auf Max-Level seid

Auf den Game-Awards 2022 wurde der Release für das kommende Diablo 4 offiziell angekündigt. Begleitend dazu gibt es ein Interview mit den Entwicklern. Dort verrieten 3 Mitarbeiter, wie lange ihr bis Stufe 100 braucht – und was ihr bis dahin alles tun könnt.

Das Wichtigste zu Diablo 4:

Was ist die Maximalstufe? Das Max-Level in Diablo 4 ist Stufe 100. Ihr kommt diesmal also deutlich weiter als etwa in Diablo 3. In einem Interview sprachen Associate Game Director Joe Piepiora, Game Producer Ash Sweetring und Lead Class Designer Adam Jackson näher über die Inhalte (via wowhead).

Laut ihnen soll es „grob 150 bis 180 Stunden“ dauern, um Stufe 100 zu erreichen. Das Endgame beginne aber schon viel früher, nämlich mit Stufe 50. Ab dort lernt ihr auch keine neuen Fähigkeiten mehr, sondern verbessert euch über Paragon-Punkte.

Das Endgame erreicht ihr nach dem Abschluss der Kampagne. Die Kampagne soll 35–45 Stunden dauern, je nach Spielstil. Anschließend stehen euch verschiedene Aktivitäten zur Verfügung.

Wir haben für euch die aktuellsten Informationen zu Diablo 4 zusammengefasst:

Das Endgame beginnt schon auf Stufe 50

Was steckt im Endgame von Diablo 4? Sobald ihr die Kampagne beendet habt, sollt ihr euren Charakter in Diablo 4 verbessern, ähnlich wie in vorigen Teilen. Da Diablo 4 aber auf eine offene Welt mit vielen Aktivitäten setzt, gibt es verschiedene Möglichkeiten, an Loot zu kommen:

Weltbosse, die höhere Welt-Tiers (Schwierigkeiten) freischalten

über 150 verschiedene Dungeons

Festungen, die ihr befreit, um Belohnungen und Reisepunkte freizuschalten

PvP mit besonderen Belohnungen

Welt-Events wie Kisten und besondere Ereignisse

„Helltide“ – Hier werden einige Gebiete von Höllenhorden überrannt

Ihr sammelt zwar ab Stufe 50 keine Skillpunkte mehr, um neue Fähigkeiten freizuschalten, könnt aber jederzeit umskillen gegen steigende Goldkosten. Außerdem haben Items wieder Affixe, die Level in einigen Fähigkeiten gewähren können.

Selbst nach dem Max-Level 100 soll es aber noch möglich sein, Skill- und Paragonpunkte zu erhalten. Die seien aber mit aufwendigem Grind verbunden und erfordern, dass ihr Ruhm-Stufen in verschiedenen Gebieten erlangt. Die ersten Tester haben sich Diablo 4 schon genauer angesehen:

Erste Tests erklären das Gameplay von Diablo 4: Hier sind 5 coole Details – Und 2, die nerven