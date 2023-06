Einige Items in Diablo 4 sind so selten, dass Spieler nicht mal an sie glauben, Blizzard muss eingreifen

Wir haben euch in einem kurzen Video zusammengefasst, wie ein YouTuber durch seinen Bann in Fortnite noch erfolgreicher wurde.

Falls ihr überhaupt keine Ahnung habt, was Uniques eigentlich sind, hilft euch MeinMMO weiter: „Uniques“ in Diablo 4: Das sind die besonders starken Items und so bekommt ihr sie

Sind die Items denn so wichtig? Die Seltenheit der einzigartigen Items hat einen Grund: Der jeweilige Bonus auf den Gegenständen ist äußerst nützlich. Die Harlekinskrone gewährt euch beispielsweise +4 auf alle Fähigkeiten eurer Klasse und sollte deshalb in keinem Build fehlen .

Was sagen Spieler dazu? Auf Twitter macht sich großer Unmut breit. User maximum schreibt beispielsweise, dass diese Gegenstände für ihn physisch gar nicht existieren würden, da er so lange dafür farmen müsste:

Nicht alle legendären Gegenstände lassen sich in Diablo 4 schnell finden. Blizzard hat sechs der seltensten Uniques vorgestellt, von denen viele Spieler nicht dachten, dass sie überhaupt existieren würden. Die einzigartigen Items kommen so selten vor, dass die Fans mittlerweile frustriert sind.

