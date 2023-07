Blizzard will, dass ihr mit Diablo 4 aufhört, wenn ihr genug habt: „Spielt was anderes – Machen wir auch“

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Wenn’s nach Blizzard geht, ist mit “Solltet ihr was anderes spielen”, idealerweise World of Warcraft gemeint:

Bei Blizzard sagt man hier klar: Diablo 4 ist nicht dafür gedacht, dass ihr es nonstop das Jahr über spielt. Sondern ihr sollt immer wieder Pausen machen, was anderes spielen und dann mit einer neuen Season in Diablo 4 zurückkehren. Oder auch nicht und ihr lasst eine Season aus, kommt später zurück.

Es ist ein Live-Service-Spiel. Wenn sich einer in einem Jahr Diablo 4 kauft, wollen wir nicht, dass er sich so fühlt, als sei er ewig weit zurück.

Bei Diablo 4 wird’s offenbar Zeit für eine Pause. Das sagen jetzt mehrere Blizzard-Mitarbeiter in einem Livestream. Das Spiel sei bewusst so dargestellt, dass man damit aufhört, wenn man das Gewünschte erreicht hat, und wieder anfängt, wenn eine neue Season startet. Dann beginnen alle wieder gemeinsam die Jagd nach Items und Leveln.

