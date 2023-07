Besonders im Endgame sorgt neuer Loot in Diablo 4 oftmals eher für Enttäuschung, als für freudige Aufregung. Laut einzelner Spieler werde das Looten schnell eintönig, der Dopamin-Kick bleibe für sie aus.

Auf Reddit wird in einem Beitrag vom 3. Juli die Loot-Lotterie und das Ausbleiben eines Glücksgefühles, das man beim Finden von starken Items erhält, thematisiert.

Für den Spieler „mochinoodz“ sei das Looten schnell eintönig. Upgrades haben einen abnehmenden Nutzen, der Kick bleibe aus.

„Beute-Lotterie ist zu eintönig“

Was ist sein Problem? Für u/mochinoodz kommt das Suchtpotential in Spielen wie Diablo 4 primär durch das Erhalten von starken Ausrüstungsgegenständen. Jedoch habe er das Gefühl, dass man irgendwann „alle richtigen Affixes auf all deiner Ausrüstung“ hat und die einzige Verbesserung in den Bereichen einzelner Affixe liege, die man verbessern könnte (via Reddit).

Auch schreibt er: „Abnehmender Nutzen bei Upgrades wird schnell eintönig und die Dopamin-Kicks werden immer weniger, je mehr du spielst.“

u/mochinoodz zieht in seinem Reddit-Post einen Vergleich zu Diablo 2. Das Spiel habe den Teil mit der „Loot-Lotterie“ richtig gemacht. Es habe mehr Möglichkeiten gegeben, um Dopamin-Kicks zu erleben – auch im Endgame. Wenn Diablo 4 ähnliche Möglichkeiten böte, sei es für u/mochinoodz ein besseres Spiel.

Im Prinzip sagt er: In Diablo 2 gab es mehrere Gewinne. Man konnte besondere Dinge finden, unter anderem:

„Dual-Leech-Items“

„Tri Res Boots”

Uniques und Set-Items von Mephisto

seltene Level-87-Items

Runen

In Diablo 4 gibt es nur der Jackpot oder Nieten: Es laufe darauf hinaus, ein Ancestral Rare zu finden, mit guten Affixen. Andere Preise gebe es nicht. Die Itemisierung sei „überbewertet.“

Seine Kritik läuft darauf hinaus:

Die Sache, die Action-RPGs so macht, dass wir süchtig danach werden, ist das Gefühl, wenn wir guten Scheiß finden.

Diablo 4 bringe diesen Kick aber nicht.

Was sagen andere Spieler? Sein Beitrag verzeichnet 1.200 Upvotes. Über 1.000 Nutzer beteiligen sich an der Diskussion, viele stimmen ihm zu. Tidybloke schreibt: „Finde ein gelbes Item mit 3 passenden Affixes und guten Werten und gib dann 120 Millionen Gold aus, um den 4. Wert zu verbessern.“ und erhält über 570 Upvotes.

_MrAdventure_ schreibt: „Die Tatsache, dass ein Unique-Dolch auf Stufe 72 schlechtere Werte haben kann (abgesehen vom rohen Schaden) als der, den ich seit Stufe 40 benutze, ergibt einfach keinen Sinn. Die Wertebereiche sind einfach schlecht umgesetzt.“ (via Reddit).

Dies scheint ein zentrales Problem von Diablo 4 zu sein. Einige Spieler finden den Fortschritt hinsichtlich der Item-Beute im frühen Spiel befriedigend, jedoch lasse er im späteren Verlauf nach (via Dot Esports). Manche benennen das allgemeine Gefühl, dass es zu viel Schrott im Beute-Pool gebe.

Ob sich was an dem System ändern wird, bleibt abzuwarten. Morgen, am 5. Juli, erfahren wir zumindest mehr zu Season 1:

