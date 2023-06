Diablo 4: „Das ist tatsächlich ziemlich smart“ – Spieler findet einfachen Trick, um wertvollen Platz im Inventar zu sparen

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

„Das ist tatsächlich ziemlich smart“ schreibt der Nutzer minor_thing2022 in dem Subreddit. Rubicon2-0 scherzt: „HOTFIX in Bearbeitung – Server offline! Die Leute beginnen zu viel Inventarplatz zu verwenden! WARNUNG! WARNUNG!“

Wenn ihr ein paar zusätzliche Inventarplätze benötigt, um alles aufzunehmen, bevor ihr zurück in die Stadt geht, setzt Juwelen in Ausrüstungsgegenstände, die ihr zerlegen werdet. Das Zerlegen von ungesockelten Edelsteinen ist kostenlos.

Was ist der Trick, um Platz zu schaffen? Auf dem Diablo-Subreddit merkt u/Born_Pension_8210 in seinem Beitrag an, dass man wertvollen Platz sparen kann, wenn man Items miteinander kombiniert. Viele Ausrüstungsgegenstände besitzen nämlich leere Sockel, in die ihr Juwelen einsetzen könnt.

Insert

You are going to send email to