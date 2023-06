Diablo 4: Ein einziger Klick macht euch ganz leicht stärker und bringt mehr EP – Ihr müsst nur dran denken

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Welches Elixier sollte ich nutzen? Das ist relativ egal, da ihr vor allem den Erfahrungs-Effekt haben wollt. Allerdings könnt ihr euch auch den Spielfluss selbst mit den Elixieren deutlich leichter machen. Sucht euch dazu am besten aus, was ihr gerade machen wollt:

So denkt ihr leichter an die Items: Mit der Taste „E“ (PC) bzw. Steuerkreuz nach oben (Xbox, PlayStation), ruft ihr eure Emote-Räder auf. Ihr habt insgesamt 3 zur Verfügung, die ihr frei mit Funktionen belegen könnt.

Wegen des Effekts empfehlen wir in unserem Guide zum schnellen Leveln , immer Elixiere zu nutzen. Aber auch für Paragon und um leichter durch Endgame-Content zu kommen, lohnt sich der Einsatz. Ihr dürft nur nicht vergessen, dass ihr sie habt, was schnell passiert.

Elixiere findet ihr in allen möglichen Truhen, bekommt sie als Quest-Belohnung oder ihr könnt sie beim Alchemisten herstellen. Die Elixiere haben verschiedene Effekte und Stärken, aber bringen immer +5 % Erfahrungspunkte. Sie halten 30 Minuten lang an.

Was muss ich klicken? Ihr habt in eurem Inventar einen speziellen Reiter für „Verbrauchsgegenstände“. In diesem werden Elixiere und später Schlüsselsteine für Alptraum-Dungeons gesammelt.

