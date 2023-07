Diablo 4: Morgen verrät Blizzard endlich, wann Season 1 startet und was drin steckt – So schaut ihr zu

Seit dem Release von Diablo 4 warten Spieler geduldig darauf, dass Blizzard endlich näheres über Season 1 sowie seinem Starttermin verrät. Diese Woche ist es endlich so weit, denn ein neuer Entwicklerstream widmet sich der Aufklärung und wir zeigen euch wie ihr zuschauen könnt.

Was ist das für ein Stream? Es handelt sich hierbei um einen Entwicklerstream bei dem Associate Director of Community Adam Fletcher sowie Associate Game Director Joseph Piepiora und Lead Game Producer Timothy Ismay dabei sein werden.

Der Fokus soll vor allem auf Season 1 von Diablo 4 gelegt werden. Blizzard offenbart noch nicht genau, was sie über Season 1 verraten werden (via twitter.com), doch wir gehen davon aus, dass Inhalte und Startzeitpunkt näher beleuchtet, sowie kleine Einblicke in die Systematik von Season 1 gezeigt werden.

Zudem werden noch kommende QoL-Änderungen angekündigt und im Anschluss noch eine Q&A-Session durchgeführt.

Wann startet der Stream? Der Stream soll am Donnerstag, dem 06. Juli, um 20 Uhr deutscher Zeit starten.

Wie kann ich zuschauen? Um zuschauen zu können, müsst ihr über Twitch auf den offiziellen Kanal von Diablo zugreifen. Mit diesem Link landet ihr sofort auf die gewünschte Adresse:

Gibt es noch was Wichtiges im Stream? Blizzard wird in diesem Stream eine neue Klasse für Diablo Immortal ankündigen. Schon seit dem Release des Mobile-Games haben Fans darüber diskutiert, wann und was für eine neue Klasse es ins Spiel schaffen wird.

Es gab Gerüchte über eine Blutritter-Klasse, doch diese haben sich bislang außer durch ein paar Leaks nicht bewahrheitet. Welche Klasse sich Blizzard ausgedacht hat und ob es sich hierbei um eine neue oder alte handelt, wird morgen Abend geklärt.

Seid ihr schon gespannt auf den Stream und könnt die Neuigkeiten rund um die erste Season kaum erwarten? Lasst uns wissen, ob ihr beim Stream dabei sein werdet!