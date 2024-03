Einige Spieler kehren nach hunderten Stunden in Last Epoch nun zu Diablo 4 zurück: Das sagen sie

Einen Monat nach dem finalen Release von Last Epoch stellen einige Spieler fest, dass ihnen ein paar Aspekte in Diablo 4 doch besser gefallen. Sie wollen zurückkehren und wirken vorsichtig optimistisch im Hinblick auf Season 4.

Nach fünf Jahren hat Last Epoch am 21. Februar den „Early Access“-Status verlassen und wurde final veröffentlicht. Viele Spieler sind mittlerweile im Endgame angekommen und kritisieren: Auf Dauer werde der Content langweilig, es fehle in Last Epoch irgendwie ein Ziel, auf das sich hinarbeiten lässt.

Genau die gleichen Probleme hatte schon Diablo 4 zu Release und kurz darauf. Hier kam schnell die Klage auf: Diablo 4 habe überhaupt kein Endgame, weil es keinen Content gebe, den man farmen könne.

In einem Beitrag auf Reddit stellen Spieler aktuell fest: Nachdem sie einige Stunden in Last Epoch verbracht haben, wollen sie zu Diablo 4 zurückkehren. Sie wissen viele Aspekte in dem Spiel jetzt viel mehr zu schätzen und scheinen sich auf die Updates in Season 4 zu freuen.

Kürzlich ist Raytracing in Diablo 4 eingezogen und verschafft dem Spiel eine bessere Grafik:

Spieler sind „vorsichtig optimistisch“ nach neuen Ankündigungen

Auf Reddit wendet sich der Nutzer „Metallifan33“ am 27. März an die Community, besonders an Gelegenheitsspieler, und fragt im Titel: „Hat jemand Last Epoch ausprobiert und ist zu Diablo 4 zurückgekehrt?“

Er probiere aktuell Last Epoch aus und frage sich, ob er dranbleiben will:

Vieles gefalle ihm, aber die Grafik und die allgemeine Geschmeidigkeit fühle sich für ihn eher an wie Diablo 3.

Er weiß, dass es mehr um die Items und das Crafting gehe, aber das Gameplay sei nicht zu übersehen.

Er sei neugierig, wie andere darüber denken.

Warum kehren die Spieler zurück? Der Kommentar mit den meisten Upvotes kommt von „DaftWarrior“. Er schreibt: „Ich habe 20 Stunden investiert und aufgehört. Das „Moment-to-Moment-Gameplay“ [im Prinzip: das grundlegende Spielgefühl] hat mich nicht gefesselt. In der nächsten Season werde ich mich wieder intensiv mit Diablo 4 beschäftigen.“

Der Nutzer „jabirttok“ hat im letzten Monat 150 Stunden in Last Epoch verbracht und zieht ein Fazit:

Ich habe im letzten Monat 150 Stunden in Last Epoch investiert und es war großartig, aber als ich zu Diablo 4 zurückkam, wusste ich zu schätzen, wie smooth sich alles anfühlt. Die Kämpfe fühlen sich großartig an […]. Ich werde definitiv viel Zeit in Season 4 verbringen. Vor einer Woche habe ich mich dabei ertappt, wie ich dachte, ich wünschte, Diablo hätte das Crafting-System von Last Epoch. Dann haben sie den Campfire Chat gemacht. Ich bin vorsichtig optimistisch.

Im letzten „Campfire Chat“-Livestream erklärten die Entwickler die Änderungen für Season 4 am Loot-System in Diablo 4. Es wird zudem neue Crafting-Möglichkeiten geben, Loot soll insgesamt besser werden:

Mehr zum Thema Mehr zum Thema Blizzard zeigt endlich, wie der wichtigste Aspekt von Diablo 4 besser werden soll: Loot von Nicole Wakulczyk

Im Endgame von Last Epoch gibts „weniger zu tun, als in Diablo 4“

Was sagen andere Spieler dazu? „TheGreenViper“ zieht einen Vergleich nach jeweils 400 Stunden in beiden Spielen. Last Epoch mache ihm Spaß, besonders bezogen auf Builds, Skill-Trees und Crafting. Das Endgame finde er schlecht und „extrem repetitiv“, es gebe weniger zu tun, als in Diablo 4. Außerdem sei die Story schlecht und es gebe zu viele Bugs. Last Epoch sei „einen Versuch wert, aber es ist nicht das perfekte Spiel.“

Und „acog“ kommentiert, er sei froh, dass Diablo 4 das Affix-Crafting-System von Last Epoch für die kommende Season „kopiert hat“. Die Rückkehr zu Diablo 4 habe ihn daran erinnert, wie ausgefeilt die Spiel-Engine ist. In Zukunft wolle er zwischen den Spielen wechseln. Zwar füge Last Epoch neue Bosse hinzu, aber er freue sich mehr auf den neuen Endgame-Content „The Pit“ und das Crafting-System in Diablo 4.

Ein anderer Nutzer merkt an, dass er den Hype um Last Epoch verstehe, aber für Season 4 zu Diablo 4 zurückkehren werde. Die Story von Diablo 4 sei besser, das Gameplay flüssiger und es sehe einfach besser aus.

Ganz egal, ob ihr Last Epoch spielt oder Diablo 4, von dem einen zum anderen wechselt, oder regelmäßig beiden einen Besuch abstattet: 2024 ist jetzt schon hervorragend, wenn man Spiele wie Diablo 4 mag – und wird nur noch besser.