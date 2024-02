Nightingale: MeinMMO verlost einzigartiges Kunstwerk zum Start des neuen Survival-Games auf Steam und Epic

Am 20. Februar 2024 geht das Survival-Spiel Nightingale in den Early Access auf Steam und im Epic Games Store. Zur Feier des Release verlosen wir von MeinMMO ein ganz besonderes Kunstwerk sowie einen Code zum Spiel.

Am 20. Februar 2024 ist es endlich so weit: Eines der meist erwarteten Survival-Games auf Steam geht in den Early Access. Nightingale macht euch zu einem „Realmwalker“ und versetzt euch in eine Fantasy-Welt mit viktorianischem Flair.

Allein oder mit Freunden könnt ihr verschiedene Fae-Welten erkunden und euch den dort vorherrschenden Gefahren stellen.

Aktuelle Informationen zu Nightingale findet ihr entweder direkt hier auf MeinMMO oder indem ihr den offiziellen Kanälen zum Spiel folgt: Ihr findet sie auf Twitter/X, Instagram, Facebook und TikTok.

Was euch in Nightingale erwartet, seht ihr hier im Video:

Das gibt’s zu gewinnen: In Zusammenarbeit mit Nightingale verlosen wir ein einzigartiges Kunstwerk sowie einen Zugang zum Spiel. Dabei handelt es sich um eine Skulptur des österreichischen Künstlerduos Brazen & Bold im Stil einer Jagd-Trophäe. Mehr von den Künstlern gibt es auf Instagram.

Die Skulptur ist angelehnt an den „Carnute“, einer Kreatur, der ihr im Spiel begegnen könnt. Bei der oft fälschlicherweise als „Dämonenhirsch“ bezeichneten Kreatur handelt es sich in Wahrheit weder um einen Dämon, noch um einen Hirsch, sondern um einen naturverbundenen Realm Spirit, der über die örtliche Fauna wacht (via MMO-Wiki).

Die Trophäe existiert weltweit nur ein einziges Mal und ist somit ein ganz besonderes Sammlerstück. Doch damit nicht genug: Es gibt auch noch einen Steam-Key für Nightingale obendrauf, damit ihr euch dem Carnute auch bald im Spiel stellen könnt.

So macht ihr mit: Füllt das untenstehende Formular aus und schon seid ihr im Lostopf. Bitte beachtet, dass wir euch nur als Gewinner ziehen können, wenn eure Angaben korrekt sind und unseren Nutzungsbestimmungen entsprechen.

Das Gewinnspiel endet am 27.02.2024 um 12 Uhr. Der Gewinner wird von uns nach Ablauf des Gewinnspiels per Mail benachrichtigt. Bitte beachtet, dass wir für die Zusendung des Gewinns eure Daten an unseren Gewinnspielpartner übermitteln müssen.

Viel Glück!

MeinMMO-Autorin Jacqueline hatte bereits die Gelegenheit, die ersten Stunden von Nightingale zu erleben und war schon ab dem Moment der Charaktererstellung ziemlich angetan vom neuen Survival-Spiel. Ihre ersten Eindrücke hat sie hier für euch in einem Anspielbericht festgehalten:

Ich habe das neue Survival-Game Nightingale angespielt: Als MMORPG-Spielerin liebe ich eine Sache schon jetzt