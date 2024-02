Nightingale: Spieler wollen genau eine Sache – und die Entwickler liefern

Die Beschwerden bei Nightingale haben geholfen. Die Entwickler geben den Fans das, was sie wollen: Einen Modus, bei dem keine Internet-Verbindung notwendig ist.

Vor einigen Tagen ist der Early Access von Nightingale gestartet. Und obwohl viele bereits Spaß haben, wird der doch vor allem durch einen Umstand getrübt: Der umstrittene „Always Online“-Zwang verlangt von Spielern permanent, mit dem Internet verbunden zu sein. Das drückt nicht nur die Bewertungen auf Steam, sondern mindert auch den Spielspaß deutlich.

Jetzt haben die Entwickler aber klargestellt: In Zukunft wird das nicht mehr notwendig sein, man arbeitet an einem neuen Modus.

Seht hier den Trailer zum neuen Survival-MMO Nightingale, das an Valheim erinnert

This Is Nightingale – Extended Gameplay Overview

Was ist das Problem? Nightingale verlangt aktuell von allen Spielern, dass sie permanent mit dem Internet und mit den Spiel-Servern verbunden sind. Auch dann, wenn sie eigentlich ganz alleine und ohne andere Mitspieler erkunden wollen. Selbst wenn man solo spielt, muss man permanent online sein.

Das wird zusätzlich dazu erschwert, dass es aktuell noch häufig zu Überlastungen des Servers und damit zu Disconnects kommt. Selbst wenn man ganz alleine unterwegs ist, kann die Verbindung abbrechen und fliegt aus dem Spiel.

Was wurde gesagt? Im Discord des Spiels wurde von Inflexion angekündigt, dass man nun die Entwicklung eines Offline-Modus „priorisiere“ und daran arbeite. Genauer heißt es:

Wir haben viele Diskussionen in den letzten Tagen gesehen rund um unsere Entscheidung, Nightingale im Early Access zu einem „nur Online“-Spiel zu machen. Wir verstehen, dass das aus mehreren Gründen frustrierend sein kann.

Unsere Vision für das Spiel war von Anfang an, eine miteinander verwobene Reihe von Realms zu erschaffen, mit der Idee von kooperativer Erkundung – ein Universum, das größer als ein einziger Realm oder Server ist. Das bedeutete, dass wir früh in der Entwicklung eine Entscheidung machen mussten, zwischen der Unterstützung von Ko-op an Tag 1 oder der Entwicklung eines Offline-Modus.

Kooperatives Gameplay, verbunden mit einer Gruppe aus Mitgliedern über mehrere Realms war das technisch herausfordernde Problem und daher haben wir das zuerst in Angriff genommen. Wenn wir jetzt zurückschauen, haben wir falsch eingeschätzt, was einige von Euch in ihrer [Spiel-]Erfahrung suchen.

Wir priorisieren und entwickeln einen Offline-Modus, den wir so bald wie möglich veröffentlichen wollen. […]