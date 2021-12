Nightingale ist ein neues Survival-Spiel für den PC von ehemaligen Entwicklern aus dem Hause BioWare. Das Survival-Spiel entführt euch in eine viktorianische Fantasy-Welt (“Gaslamp Fantasy”), in der ihr in die Rolle eines Realmwalkers, also Weltenwanderers, schlüpft. In dieser Welt droht der Menschheit eine magische Katastrophe und um ihr zu entkommen, macht ihr euch auf die Reise durch ein Labyrinth von vielen Welten, um einen Ort zu finden, an dem die Menschen überleben können: Nightingale. Die Entwickler arbeiten an einem Release für 2022.