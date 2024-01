Steam: Das neue Survival-Spiel Nightingale gibt in 20 Minuten einen Vorgeschmack auf euren Start in der offenen Welt

Daneben scheint es „Realm Card“ zu geben, die euch, wenn ausgespielt, verschiedene Vorteile bringen können. So ist im Video zum Beispiel die „Abeyance Card“ zu sehen, die euch einen Ort mit minimalen Gefahren liefert, also perfekt, um eine Basis zu erbauen.

Das Video beginnt mit einem Erzähler, der euch auf euer neues Leben und eure Aufgabe in Nightingale einstimmen will. Danach zeigt das Video dann ziemlich viel Gameplay, bei welchem sich vor allem Fans des Survival-Genres schnell wie Zuhause fühlen sollten:

Was zeigen die 20 Minuten Gameplay? Auf dem YouTube-Kanal von IGN könnt ihr jetzt knappe 20 Minuten Gameplay genießen und euch damit einen ersten Eindruck über die ersten Schritte in der offenen Welt, dem Sammeln von Ressourcen und dem Erbauen einer Basis verschaffen.

Was erwartet euch in Nightingale? Nightingale ist ein neues Survival-Spiel auf Steam , welches nächsten Monat, am 22. Februar 2024 erscheinen soll. Entwickelt wird das Spiel von Inflexion Games.

