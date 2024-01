Ein wilder Survival-Shooter startet in wenigen Tagen auf Steam, zeigt im Trailer, wie effektiv Knarren gegen Pokémon sind

Palworld ist ein neuer Survival-Shooter auf Steam, der vor allem durch seine kleinen Monster, die an Pokémon erinnern, für Aufmerksamkeit sorgte. Was Palworld jedoch wirklich zu bieten hat, könnt ihr schon bald im Early Access herausfinden.

Was ist das für ein Spiel?

Palworld ist ein neues Survival-Spiel mit offener Welt, Shooter-Elementen und Multiplayer auf Steam.

Ihr sammelt ungewöhnliche Monster, sogenannte „Pals“, die euch nicht nur im Kampf zur Seite stehen, sondern ebenfalls als Reittiere oder Arbeiter in eurer Basis dienen.

Im Kampf ums Überleben nutzt ihr nicht nur eure Pals, sondern auch Schusswaffen. Auch die süßen Monster sind teilweise mit Schusswaffen oder ähnlichem ausgerüstet.

Die offene Welt birgt viele Gefahren, von wilden Monstern über Hunger, Wetterbedingungen und Wilderer.

Laut Entwickler sollt ihr eure süßen Monster im Notfall sogar verspeisen können.

Der neuste Trailer kündigt jetzt den Early Access an und teasert noch mal ein bisschen, was dieser „Pokémon-Shooter“ zu bieten haben wird:

Wann startet der Early Access? Am 19. Januar 2024 startet Palworld offiziell auf Steam in den Early Access. Laut Entwicklern sollen dann während dem Early Access auch neue Pals und Gebiete zum Spiel hinzugefügt werden.

Was zeigt der Trailer? Der Trailer gibt euch noch einmal einen guten Eindruck, was ihr von Palworld erwarten könnt. Vor allem wird noch einmal einiges vom Kampf-Gameplay gezeigt und wie actionreich die Kämpfe mit Schusswaffen und den Pals sind.

Spieler freuen sich auf den „düsteren“ Pokémon-Shooter

Wie sind die Reaktionen? Wie der User „dalienmarrero8992“ in seinem Kommentar (via YouTube) schreibt, ist Palworld ein Spiel, das er so nicht erwartet hätte. Seiner Meinung nach werden hier viele Mechaniken vermischt, von denen er nie gedacht hätte, dass sie zusammen funktionieren – aber er wolle das Spiel wirklich ausprobieren.

Vor allem zieht das Konzept teilweise süße Monster mit Knarren zu bekämpfen, für sich schuften zu lassen oder sogar zu kochen das Interesse auf sich. So schreibt zum Beispiel „Lumeonfire“: „Das ist so düster auf so vielen Ebenen … ich liebe es“.

Ähnlich schreibt der User „barry-allenthe-flash8396“: „Ich kann nicht glauben, dass das existiert; Ich bin so glücklich, dass jemand „Pokémon mit Pistolen“ gemacht hat, lol“.

Neben dem Kampf-Gameplay, welches aber auch schon in früheren Trailern gezeigt wurde, stellt der Early-Access-Trailer ebenfalls ein paar Trainer vor, denen ihr in Palworld begegnen werdet. Wie dann die Kämpfe gegen diese anderen Trainer aussehen werden, zeigt der Trailer jedoch noch nicht.

Was haltet ihr von dem Konzept hinter Palworld? Habt ihr Lust, das Spiel im Early Access zu testen? Schreibt gerne in die Kommentare.

