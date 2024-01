In einem neuen Shooter auf Steam tretet ihr Monstern ins Gesicht – Sieht nach extrem guter Laune aus

Das Zutreten mit euren Füßen ist das wohl wichtigste und auch titelgebende Feature von Anger Foot. Wie bereits erwähnt, könnt ihr so eure Gegner mitten im Gesicht erwischen. Allerdings ist es euch auch möglich, Türen ein- und Gegenstände umher zutreten. Im Trailer oben wird zum Beispiel gezeigt, wie der Spieler ein explosives Fass in eine Gruppe Gegner tritt.

Was zeichnet Anger Foot aus? Das Besondere an Anger Foot ist die grellbunte, cartoonige Grafik. Damit erinnert das Game an eine spielbare Ab-18-Version der Teenage Mutant Ninja Turtles -Serie von 2022. Musikalisch setzen die Entwickler auf starke Bässe und Party-Musik .

