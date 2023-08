97 % positiv auf Steam: Beklopptes Koop-Game kriegt 8 Jahre nach Release dickes Update – im Sale für 2,95 €

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Was sagen Spieler zu Broforce? Auf Steam gehört Broforce zu den Spielen mit der besten Bewertungen. Insgesamt haben 97 % der Bewerter einen positiven Eindruck hinterlassen ( 06.08.23 / via Steam ).

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Wie man hier schon sieht: Kein Witz ist dem Spiel zu flach, keine Explosion zu unnötig und oft weiß man gar nicht, was abgeht. Was für ein Spaß.

Was ist das für ein Spiel? Broforce ist ein völlig übertriebenes Koop-Abenteuer mit massig Explosionen und unvorhergesehen Kettenreaktionen, das mehr Action-Helden der 80er und 90er versammelt als Sylvester Stallone in seinen Expendables. Auch, weil das Update „Expendabros“ schon länger durch ist.

Insert

You are going to send email to