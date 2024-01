Steam: Ein Spiel setzte vor 20 Jahren den Grundstein für die beliebte Gaming-Plattform

Das erste Spiel auf Steam: Um herauszufinden, welches nun das erste Spiel auf Steam war, muss man also 20 Jahre in der Vergangenheit graben. Und selbst dann ist es mehr oder weniger eine Auslegungssache.

So entwickelte Valve Steam. Nach der Beta-Version, die im März 2022 startete, erschien Steam dann offiziell für alle am 12. September 2003.

Es beginnt 1999, zu einer Zeit, in welcher es noch gar nicht so einfach war, sich über das Internet mit Menschen weltweit zu verbinden. Das Internet war für die Allgemeinheit noch nicht so zugänglich und nicht so einfach zu nutzen. Im Gegensatz zu heute hatten nicht der Großteil der Menschen einen Internetzugang.

