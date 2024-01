Steam gibt die besten Spiele von 2023 bekannt und ein 25 Jahre alter Shooter mischt ganz oben mit

Steam hat die besten Spiele aus dem Jahr 2023 bekannt gegeben. Wo einige Titel nicht verwunderlich sind, überrascht vor allem ein 25 Jahre altes Spiel in dieser Liste.

Welche Kategorien hat Steam ausgezeichnet? Steam hat seine besten Spiele 2023 bekannt gegeben und dabei in verschiedene Kategorien eingeteilt.

Topseller (gemessen am Bruttoumsatz)

Neuheiten (gemessen am Bruttoumsatz)

Meistgespielt (gemessen an der höchsten Anzahl gleichzeitiger Spieler)

Early Access (gemessen am Bruttoumsatz)

Steam Deck (gemessen an der höchsten Anzahl täglich aktiver Spieler)

Controller (gemessen an der Anzahl täglich aktiver Controller-Nutzer)

VR (gemessen am Bruttoumsatz)

In diesen Kategorien wurden die verschiedenen Spiele dann mit Platin, Gold, Silber und Bronze ausgezeichnet.

Welches Spiel überrascht in diesem Jahr besonders? Natürlich gibt es einige Spiele, die wahrscheinlich niemanden überraschen. So war wohl zu erwarten, dass Baldurs Gate 3, Starfield oder Cyberpunk 2077 unter den Topsellern mit Platin ausgezeichnet wurden.

Ebenfalls konnten diese drei Spiele in der Kategorie Steam Deck Platin abstauben. Auch dies ist für viele vermutlich nicht sonderlich überraschend. Jedoch konnte auch ein 25 Jahre alter Shooter im letzten Jahr dabei mitmischen.

Das Spiel Half Life von 1998 bekommt in der Kategorie Steam Deck ebenfalls Platin. In 2023 haben also unglaublich viele Spieler den ikonischen Shooter täglich auf ihrem Deck gespielt.

Schon im November berichteten wir darüber, dass Half Life nach über 20 Jahren noch zu den wichtigsten Spielen auf Steam zählt.

Welche Spiele wurden sonst noch ausgezeichnet? Unter den Neuheiten haben große Titel wie Remnant 2, Jedi Survivor, FC24 oder Hogwarts Legacy Platin bekommen. Aber zum Beispiel auch Sons of the Forest konnte in dieser Kategorie Platin abstauben.

Dave the Diver zählt wohl ebenfalls zu den bekannteren Spielen aus dem Jahr 2023 und dafür bekommt es in der Kategorie Neuheiten Gold, neben Spielen wie Dead Space, The Finals oder Mortal Kombat 1.

Wirft man einen Blick auf die meistgespielten Spiele des Jahres, findet man in der Platin-Kategorie ebenfalls wieder einmal Baldurs Gate 3 und Starfield. Aber auch Titel wie Sons of the Forest, Destiny 2, Apex Legends oder CS 2 konnten sich hier Platin sichern.

Duck Duck Goose dürfte in dieser Kategorie einige Spieler überraschen, die vorher nichts von diesem Among-Us-Klon mit Enten gehört haben. Aber auch dieses kostenlose Spiel bekam Platin verpasst. Lethal Company, der große Hit der letzten Wochen, schafft in diese Kategorie immerhin noch Gold.

In die Kategorie Early Access konnten sich Spiele wie Against the Storm, Farlight 84, Dave the Diver oder Demonologist Platin sichern. Das Horror-Spiel World of Horror, welches an die Werke von Junji Ito erinnert, bekam hier neben anderen Titel Gold.

Welche Spiele haben euch in diese Liste überrascht? Mit welchen Spielen habt ihr fest gerechnet? Redet in den Kommentaren gerne mit.