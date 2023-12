Game Awards 2023: Alle Trailer, die ihr nicht verpassen solltet

Gestern, am 07. Dezember 2023, wurden im Rahmen der Game Awards wieder mal die besten Spiele des Jahres ausgezeichnet. Daneben wurden aber auch wieder einige neue Trailer gezeigt. In dieser Liste findet ihr 8 davon, die ihr definitiv nicht verpassen solltet.

Was ist das für eine Liste? In dieser Liste findet ihr 8 Trailer von den Game Awards 2023. Wir als Redaktion von MeinMMO haben uns zusammengesetzt und für euch die Trailer herausgesucht, die ihr nach unserer Meinung nicht verpassen solltet, wenn ihr die Show nicht live gesehen habt.

Light No Fire

Genre: Open-World, Multiplayer | Entwickler: Hello Games | Plattform: PC

Warum ihr es nicht verpassen solltet? Light No Fire ist ein neues Multiplayer-Projekt von Hello Games, den Entwicklern von No Man’s Sky.

Versprochen wird euch ein Spiel in einer riesigen offenen Welt, die laut Entwicklern an die Größe unserer Erde heranreichen soll. Damit wollen sie die Grenzen der bisherigen Open-World-Spiele sprengen und euch jede Menge Freiheiten bieten.

Wie der Trailer zeigt, spielt es auf einem Fantasy-Planeten, welcher prozedural generiert ist. Auf diesem sollen sich kilometerhohe Berge, jede Menge Flora und Fauna und sogar Drachen befinden. Auf verschiedenen Kontinenten sollt ihr die Oberfläche, aber auch eine bunte Welt unter Wasser erkunden können.

Wann erscheint es? Wann und auf welchen Plattformen Light No Fire erscheint, ist noch nicht bekannt. Mindestens auf Steam ist das Spiel aber schon einmal zu finden.

Senua’s Saga: Hellblade 2

Genre: Action-Abenteuer | Entwickler: Ninja Theory | Plattform: PC / Xbox

Warum ihr es nicht verpassen solltet? Seit der Veröffentlichung von Hellblade: Senua’s Sacrifice im Jahr 2017 warten vor allem Fans sehnlichst auf die Fortsetzung.

Dieser kurze Trailer, der auf den Game Awards gezeigt wurde, überzeugt wieder einmal vor allem auf grafischer Ebene. Auch auditiv ist der Trailer unglaublich beeindruckend und bleibt nach den knapp zwei Minuten definitiv noch ein bisschen im Kopf hängen.

Neben ein paar Gameplay-Ausschnitten sind auch einige Videosequenzen zu sehen, die einen guten Einblick in das Island des neunten Jahrhunderts geben und zeigen, dass sich auch dieser Teil wieder stark mit der Psyche der Protagonistin befassen wird.

Wann erscheint es? Ein genaues Release-Datum gibt es noch nicht. Aber wie angekündigt soll Senua’s Saga: Hellblade ll, wohl wirklich 2024 auf Steam und der Xbox erscheinen.

No Rest for the Wicked

Genre: Action-Rollenspiel | Entwickler: Moon Studios GmbH | Plattform: PC / Xbox / PS5

Warum ihr es nicht verpassen solltet? No Rest for the Wicked ist ein neues Action-Rollenspiel von den Machern von Ori, überrascht aber mit einem völlig anderen Stil. Wo Ori eher kindlich und mysteriös wirkte, kommt No Rest for the Wicked jetzt mit düsteren ersten Eindrücken.

Laut Entwickler soll das Spiel das Genre der ARPGs neu erfinden. Der Trailer bringt euch vor allem das Setting des Spiels näher, lässt euch aber auch einen ersten Blick auf das Gameplay und den interessanten Grafikstil werfen.

Unsere Kollegen von GameStar haben sich auch schon mal mit den Features des Spiels befasst.

Wann erscheint es? Ein genaues Release-Datum gibt es noch nicht. Jedoch soll No Rest for the Wicked vorerst im Early Access auf Steam erscheinen, bevor er auf der PS5 und Xbox folgt.

God of War Ragnarök: Valhalla

Genre: Action-Rollenspiel | Entwickler: Santa Monica Studio | Plattform: PS4/PS5

Warum ihr es nicht verpassen solltet? God of War Ragnarök hat im Rahmen der Game Awards ein ziemlich großes Update angekündigt. Das sollte vor allem Spieler freuen, die das Spiel bereits besitzen, denn dies wird völlig kostenlos sein.

Valhalla heißt das Update, welches in einem kurzen Trailer präsentiert wurde. Bieten soll es einige neue Inhalte und einen Roguelike-ähnlichen Modus in den Fokus setzen. Im Trailer könnt ihr euch davon schon einen ersten Eindruck verschaffen.

Wann erscheint es? Über das kostenlose Update dürft ihr euch sogar noch dieses Jahr freuen. Am 12. Dezember 2023 soll der Download zur Verfügung stehen.

Black Myth: Wukong

Genre: Action-Rollenspiel, Soulslike | Entwickler: Game Science | Plattform: PC / Xbox / PS4 / PS5

Warum ihr es nicht verpassen solltet? Black Myth: Wukong ist ein heiß ersehntes Action-Rollenspiel und Soulslike, welches sich auf den Game Awards mit einem neuen Trailer zeigt. Schon nach der gamescom 2023 fand sich das Spiel unter den Top-Trailern der Show wieder.

Vor allem Fans von Soulslike-Spielen scheinen sich sehr auf diesen Titel zu freuen und so ist es nicht überraschend, dass Black Myth: Wukong auch auf den Game Awards wieder für recht viel Begeisterung sorgt.

Wie auch der neuste Trailer noch einmal zeigt, stellt ihr euch als ein berühmter Affenkönig aus der chinesischen Folklore packenden Kämpfen. Dabei nutzt ihr unter anderem einen magischen Kampfstab, der sich verlängern lässt.

Wann erscheint es? Bei den Game Awards durften sich Spieler auch endlich über ein Release-Datum freuen. Am 20. August 2024 soll Black Myth: Wukong auf Steam, der Xbox und PS5 erscheinen.

OD

Genre: Horror | Entwickler: Kojima Productions | Plattform: Xbox

Warum ihr es nicht verpassen solltet? Dass ein Projekt von Hideo Kojima auf den Game Awards vertreten ist, kam für die meisten sicher nicht überraschend. Immerhin weiß man, dass er mit seinem Studio an Death Stranding 2 arbeitet.

Den Trailer, der auf den Game Awards gezeigt wurde, zeigt jedoch ein ganz anderes Projekt, welches in der Zusammenarbeit mit Microsoft entsteht. Was ihr von dem Projekt, welches den Namen OD trägt, wirklich erwarten könnt, macht der Trailer nicht wirklich klar. Allerdings scheint ihr euch auf Horror einstellen zu können.

Zu sehen waren in dem Trailer einige bekannte Schauspieler. Darunter Sophia Lillis (Es), Hunter Schafer (Euphoria) und Udo Kier (Swan Song), die den gleichen Satz auf der unterschiedliche Weise sagen und Lillis fängt am Ende sogar panisch an zu schreien.

Wann erscheint es? Wann das Spiel erscheint, ist noch nicht bekannt. Klar ist jedoch, dass es sich um einen Titel exklusiv für die Xbox handelt.

Exodus

Genre: Sci-Fi-Rollenspiel | Entwickler: Archetype Entertainment | Plattform: Xbox

Warum ihr es nicht verpassen solltet? Exodus ist ein neues Sci-Fi-Rollenspiel, welches auf den Game Awards von Schauspieler Matthew McConaughey (Interstellar) vorgestellt wurde. Im Spiel verleiht er einem Charakter die Stimme.

Das Spiel erinnert im Trailer mit seinem Stil nicht nur an Mass Effect, sondern wird dazu noch von ehemaligen Bioware-Entwicklern entwickelt. Gerade Fans der alten Mass-Effect-Spiele könnten sich also über dieses neue Sci-Fi-Abenteuer besonders freuen.

Im Fokus der Spielmechanik soll unter anderem Zeitdilatation stehen. Dies ist ein Effekt, der dafür sorgt, dass die Prozesse eines physikalischen Systems relativ zu einem äußeren Beobachter langsamer ablaufen. Also wie: „Die Uhren gehen langsamer.“

Wann erscheint es? Ein Release-Datum für Exodus wurde noch nicht bekannt gegeben. Das Spiel soll jedoch für PC, Xbox und PS5 erscheinen.

Last Sentiel

Genre: Open-World, Action-Rollenspiel | Entwickler: Lightspeed LA | Plattform: Unbekannt

Warum ihr es nicht verpassen solltet? Dieses neue Action-Rollenspiel soll in einer offenen Welt spielen und stellt den Protagonisten Hiromi Shoda in den Mittelpunkt. Wie im Trailer zu sehen, spiel Last Sentinel in einer futuristischen Welt inmitten der Überreste Tokios.

Schon der Trailer an sich ist grafisch definitiv schon einen Blick wert. Wenn man sich jedoch die Entwickler hinter diesem Team dazu noch etwas genauer anschaut, wird klar, dass Last Sentinel ein Titel ist, den man im Blick behalten sollte.

Lightspeed LA befindet sich unter der Leitung von Steve C. Martin, der bekannte Titel wie GTA V oder Red Dead Redemtion 2 herausbrachte. Die globale Entwicklertruppe machte sich aber auch mit Titeln wie The Last of Us, Uncharted, Jedi: Fallen Order oder God of War einen Namen.

Wann erscheint es? Wann und wo Last Sentinel erscheinen soll, ist bis jetzt noch nicht bekannt.

Welche Trailer haben euch bei den Game Awards 2023 besonders begeistert oder überrascht? Diskutiert in den Kommentaren gerne mit.