Honkai: Star Rail gewinnt als „Bestes Mobile-Spiel“ bei den Game Awards 2023 – Schenkt euch nun 1.600 kostenlose Stellare Jade

Diese wird automatisch jedem Spieler per in-Game-Mail am 9. Dezember 2023 um 00:00 (Server-Zeit) zugeschickt. Ihr müsst dann die Belohnung abholen, bevor Version 1.5 endet.

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

TGA Candidacy Video: A Story That Never Grows Dull – Honkai: Star Rail

In einem Trailer schaut das Spiel auf die bisherige Reise zurück, wirft aber auch einen Blick in die Zukunft und gibt einen Vorgeschmack auf die kommenden Inhalte. Außerdem winkt den Spielern ein Dankeschön in Form von Stellarer Jade.

Vergangene Nacht fanden die Game Awards 2023 statt. Honkai: Star Rail gewann dabei in der Kategorie „Bestes Mobile-Spiel“ und lieferte in einem neuen Trailer den ersten Sneak Peak auf die kommende Welt Penacony. Obendrein erhalten Spieler bald haufenweise Stellare Jade, um den Gewinn des Spiels bei den Awards zu feiern.

