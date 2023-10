Honkai: Star Rail Update 1.4 kommt mit PS5 Release und neuem Top-Charakter – „Jingliu’s Design, Stimme und einfach alles an ihr ist majestätisch“

Masters of the Universe kehrt 2024 mit einer neuen Serie zurück und macht im Trailer Hoffnung auf mehr Action des beliebten Helden.

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Was euch in den neuen Orten erwartet, wissen wir noch nicht. Aber wir wissen, dass es zwischen den bereits besuchten Orten zu Streitigkeiten gekommen ist.

In Pokémon GO startet morgen ein neues Event – Bringt viele Shinys, doch bekommt auch Kritik

Vor allem die eisige Schwertkämpferin begeistert in den Kommentaren via YouTube viele Spieler. So schreibt zum Beispiel mondstadt8881, dass ihr Design, ihre Stimme und generell alles an ihr einfach majestätisch sei.

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Heute, am 11. Oktober 2023, startet das Update 1.4 von Honkai: Star Rail . Dazu könnt ihr das Spiel endlich auf der PS5 spielen. Alles, was ihr sonst noch zum Update wissen müsst, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Insert

You are going to send email to