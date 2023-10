Minecraft stellt 3 neue Mobs vor und sagt „Ihr müsst wählen“ – Aber die Spieler wollen alle

Minecraft ist ein kreatives Bauspiel, in dem die Spieler ihre eigenen Welten erschaffen und mit bunten Klötzchen das erbauen, was ihnen gerade in den Sinn kommt...

Das sagt die Community: Die Community zeigt sich ein wenig verärgert, wie auch schon in den Jahren zuvor. Denn diese Abstimmung führte bereits in der Vergangenheit dazu, dass viele unzufrieden bleiben – klar, immerhin werden 2 von 3 Ideen dann nicht umgesetzt. Entsprechend fallen auch die Kommentare unter dem YouTube-Video aus und bitten darum, dass einfach alle 3 Mobs dem Spiel hinzugefügt werden:

Was steht zur Auswahl? Die drei Mobs, die zur Auswahl stehen, wurden bereits grob vorgestellt. Auch wenn noch nicht alle Details bekannt sind, gibt es ein paar Hinweise, was die Kreaturen können und wie sie sich benehmen:

Auch im Jahr 2023 steht eine solche Wahl an – aber die Community hat „die Schnauze voll“. Sie will nicht mehr wählen – sie will alle drei Kreaturen.

In Minecraft ist es inzwischen eine gute, alte Tradition, dass in jedem Jahr über einen neuen Mob abgestimmt wird, der dem Spiel dann hinzugefügt wird. Die Entwickler präsentieren dabei drei unterschiedliche Ideen und die Community kann mit einem Voting entscheiden, welche der Kreaturen dann ins Spiel kommt. Zumeist handelt es sich dabei um „nützliche“ Wesen – als Mobs, die grundsätzlich neutral sind, dem Spieler-Charakter aber auf unterschiedliche Weise behilflich sein können.

