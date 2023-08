Minecraft bannt jetzt auch Skins, weil ihr damit Unsinn angestellt habt

Minecraft will härter durchgreifen. Einige eurer „geliebten“ Skins dürfte es bald nicht mehr geben – denn die werden manuell vom Entwickler gesperrt.

Minecraft ist ein Dauerbrenner. Das Spiel begeistert Jung und Alt und hat Fans in so ziemlich allen Generationen. Wenig verwunderlich, immerhin ist die kreative Freiheit in Minecraft nahezu unerreicht und das spricht alle Altersgruppen gleichermaßen an. Das macht Minecraft zugleich aber auch zu einem Spiel, in dem sich Kinder tummeln, die daher vor bestimmten Inhalten geschützt werden müssen.

Und weil das bisher gerade durch die verschiedenen Skins oft umgangen werden konnte, greift Minecraft künftig härter durch.

Was war das Problem? Bei den Skins, also dem optischen Design des gespielten Charakters, gab es bisher quasi absolute Freiheit. Man konnte eigene Skins entwerfen und hochladen und hier gab es viel Kreativität. Bekannte Charaktere wie Link (Zelda), der Master Chief (Halo) oder einfach ein Creeper im Anzug konnten so zum eigenen Aussehen werden.

Doch diese Freiheit sorgte auch für Probleme. Denn manch einer gab sich auch einen Skin als übergroßer Penis, Adolf Hitler oder andere geschmacklose Designs.

Das ist ein Problem, da die Skins auch zu sehen sind, wenn man öffentlichen Servern beitritt, auf denen etwa Kinder spielen – aber auch alle anderen brauchen so etwas wirklich nicht zu sehen.

Was wird nun geändert? Im neusten „Snapshot“, also quasi einer Testversion für den nächsten Patch, wurde nun die Option eingeführt, Spieler-Namen oder deren Skins zu melden. Wenn man also jemanden mit mehr als fragwürdigem Namen oder anstößigem Skin entdeckt, kann man ihn mit wenigen Klicks direkt an die Entwickler melden.

Was für Folgen hat das Melden? Wenn ein Skin gemeldet wird, dann wird er händisch von menschlichen Moderatoren geprüft. Sollten die zu dem Schluss kommen, dass der Skin tatsächlich gegen die Community-Richtlinien verstößt, können mehrere Dinge geschehen:

Der Skin wird gesperrt – und das für alle Minecraft-Spieler permanent.

Der Gemeldete bekommt einen Standard-Skin zugewiesen.

Wird temporär oder permanent gesperrt, je nach Anzahl und Schwere der Vergehen.

Grundsätzlich gilt aber, dass jemand mit einem gesperrten Skin auch weiterhin Minecraft spielen kann – sowohl online als auch offline. Wird ein Skin wegen einer Meldung gesperrt, gibt’s beim Login in Minecraft eine Meldung, die das erklärt.

Natürlich kann nach der Sperrung des Skins danach ein neuer Skin gewählt werden – dabei sollte man sich dann aber ganz genau überlegen, ob man noch einmal so einen Unsinn machen möchte, um den eigenen Minecraft-Account zu riskieren.

