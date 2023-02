Die Geschichte von Notch – Der Mann, der Minecraft erfunden hat

Der Spieleentwickler „Notch“ ist für die Erfindung von Minecraft bekannt. Im Video zeigen wir von MeinMMO euch seine Geschichte und was aus ihm wurde.

Um wen geht es? Markus Alexej Persson ist ein schwedischer Spieleentwickler, der unter dem Namen “Notch” als der Erfinder von Minecraft bekannt wurde.

Der heute 43-Jährige hat im März 2009 die erste Version des Survival-Hits veröffentlicht, an dem er alleine gearbeitet hat. Das Spiel entwickelte er zunächst in seiner Freizeit als Hobby, ehe er 2010 seinen Job hinter sich ließ und Vollzeit an Minecraft weiterarbeitete.

Das Spiel kam zur Überraschung von Notch äußerst gut an und verkaufte sich vielfach. So gut, dass PayPal sein Konto einfrieren ließ, weil er erst vorweisen musste, dass das Geld mit Minecraft verdient wurde (via jeuxvideo).

Im Laufe der Zeit gründete Notch dann das bis heute bestehende Entwicklerstudio “Mojang”, das er 2014 für 2,5 Milliarden US-Dollar inklusive Minecraft an Microsoft verkaufte.

Wie erfolgreich ist Minecraft? Minecraft ist eines der größten und beliebtesten Spieler aller Zeiten. Bis April 2021 wurde Minecraft weltweit über 238 Millionen Mal verkauft (via. Xbox.com). Doch Minecraft wird nicht nur gerne gespielt, der Megaerfolg zieht auch zahlreiche Zuschauer in seinen Bann.

Auf Twitch ist Minecraft in der vergangenen 365 Tagen das 8 meist geschaute Spiel. Zuschauer sahen den Survival-Titel in dem Zeitraum unglaubliche 559.661.098 Stunden (via sullygnome). Doch auch auf YouTube ist das Spiel ein voller Erfolg und Gaming-Größen wie Gronkh starteten mit Minecraft ihre erfolgreiche Karriere. So erreichte beispielsweise Folge 001 von Gronkhs Minecraft-“Let’s Play” Minecraft bis Januar 2023 starke 17 Millionen Views.

Und auch der Trailer von Minecraft kann mit starken Zahlen überzeugen und sammelte über 160 Millionen Klicks. In den Kommentaren stehen Sätze wie „Dieses Spiel schreibt Geschichte in jedermanns Kindheit“.

