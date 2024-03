24-Jähriger darf Minecraft nur noch im „Weichei-Modus“ zocken – Besorgte Mama verbietet ihm das echte

Minecraft teilt sich in Java und Bedrock – Neuer Trailer zeigt, was sich mit den Editionen ändert

Wie reagiert die Community? Die Minecraft-Community zeigte sich in den Kommentaren von ihrer besten Seite. Einige sehen den Humor in der Situation, dass sich ein 24-Jähriger das Gaming-Verhalten von seiner Mutter einschränken lassen muss, wünschen ihm jedoch auch das Beste für seine Gesundheit.

In den Kommentaren erklärt er, dass er vor seiner Diagnose gerne Horror-Spiele gezockt oder kompetitiv unterwegs gewesen sei. Nun müsse er jedoch auf entspanntere Titel zurückgreifen, um unnötigen Stress zu vermeiden (via Reddit ).

Warum reagiert die Mutter so streng? Nekorianz berichtet, dass er an Herzrhythmusstörungen durch eine zugrundeliegende Erkrankung leidet und diverse Einschränkungen hat, die neben seinem Alltag eben auch das Gaming betreffen.

Was passierte dem Spieler? Wie Reddit-Nutzer Nekorianz in einem Post vom 18. März 2024 berichtet, bekam er Herzprobleme, als er sich in Minecraft vor plötzlich auftauchenden Mobs erschreckte: Drei Zombies und ein Creeper seien quasi aus dem Nichts aufgetaucht.

Was hat es mit dem „Weichei-Modus“ auf sich? Gemeint ist der friedliche Modus in Minecraft, den niedrigsten der vier Schwierigkeitsgrade im Spiel. Hier spawnen keine feindlichen Monster, die Spielfigur leidet keinen Hunger und regeniert verlorenes Leben.

Der Dauerbrenner Minecraft gilt gemeinhin als Spiel für Jung und Alt: Bereits Grundschulkinder toben sich in der bunten Blöckchen-Welt aus und lassen ihrer Kreativität freien Lauf. Dennoch können die gegnerischen Mobs ganz schön fies sein, wenn sie einen in einem ungünstigen Moment erwischen – das wurde einem Spieler mit einem Herzleiden zum Verhängnis.

