27-jähriger Star von Minecraft kämpft um Ruf und Karriere nach Vorwürfen einer 18-Jährigen

Minecraft teilt sich in Java und Bedrock – Neuer Trailer zeigt, was sich mit den Editionen ändert

Minecraft ist ein kreatives Bauspiel, in dem die Spieler ihre eigenen Welten erschaffen und mit bunten Klötzchen das erbauen, was ihnen gerade in den Sinn kommt...

In letzter Zeit wundert sich Asmongold darüber, warum er so heftiger Kritik ausgesetzt ist:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das sagt sie : Die Streamerin äußert in einer Antwort (via twitter ):

So wie sie es darstelle, klinge es, als hätte man auf sie „Jagd“ gemacht, und sie gezwungen, etwas zu trinken. So sei es aber nicht gewesen, sie sei schon angetrunken zu dem Treffen gekommen.

Minecraft teilt sich in Java und Bedrock – Neuer Trailer zeigt, was sich mit den Editionen ändert

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to