Minecraft: Liste zu allen Tieren, die ihr zähmen und paaren könnt – So geht’s

Minecraft hat viele Tiere, die ihr füttern, zähmen und für euch nutzen könnt. Wir zeigen euch nun alle Tiere, was sie fressen und was es euch bringt, sie zu füttern.

Welche Tiere lassen sich in Minecraft zähmen? Es gibt insgesamt neun Tiere, die ihr mit dem richtigen Futter zähmen könnt. Wir zeigen euch in unserer Tabelle, welche Tiere das sind, was sie essen müssen oder ihr tun müsst und welchen Zweck sie erfüllen, wenn sie gezähmt wurden:

Tier Nahrung oder Aktion Nutzen Wolf verfüttert Knochen Er beschützt und attackiert jeden Angreifer, der euch bedroht (außer Creeper). Esel, Maultier, Pferd Reitet so lange, bis euch das Tier nicht vom Rücken wirft Rüstet einen Sattel aus und bestimmt, wohin ihr reiten wollt. Zudem lassen sich Rüstungen anziehen und eine Kiste für das Lagern von Items hinzufügen. Katze, Ozelot verfüttert rohen Kabeljau oder Lachs Katzen folgen euch und beschützen euch vor Creepern, da sie diese vertreiben können. Papagei verfüttert Samen Folgt euch und kann auf euren Schultern Platz nehmen. Lama Reitet so lange, bis euch das Tier nicht vom Rücken wirft Kann keine Rüstungen oder Sattel anziehen, jedoch könnt ihr eine Leine an ein Lama befestigen und eine Kiste ausrüsten, damit ihr eine mobile Möglichkeit habt, mehr tragen zu können Fuchs Ihr müsst zwei wilde Füchse miteinander paaren. Der gezüchtete Baby-Fuchs wird euch nicht fürchten und gilt als gezähmt. Ein gezähmter Fuchs kann mit einer Leine an euer Haus befestigt werden, um es vor Monstern zu beschützen.

Im Grunde sorgt das Zähmen dafür, dass ihr gewisse Vorteile für Tiere bekommt, die ihr zähmen könnt. Entweder sie beschützen euch oder dienen euch als Packesel oder Reittier. Ihr merkt, wenn ein Tier gezähmt ist, wenn Herzchen über dem Tier aufploppen.

Welche Tiere lassen sich paaren? Es gibt aber auch Tiere, die lassen sich nicht zähmen, sondern nur paaren. Sie können dann so vervielfältigt werden, um eine zuverlässige Nahrungsquelle zu garantieren, eine Farm aufzubauen oder mehr Schutzpersonal für eure Bauwerke zu erschaffen. Folgende Tiere zählen dazu:

Tiere Nahrung Wolf (gezähmt) Jedes Fleisch außer Fisch Katze, Ozelot (gezähmt) Roher Kabeljau oder Lachs Pferd, Esel (gezähmt) Goldener Apfel oder Karotte Lama (gezähmt) Heuball Schaf, Kuh, Mooshroom, Ziege Weizen Schwein Karotte, Kartoffel oder Rote Bete Kaninchen Löwenzahn, goldene oder normale Karotte Schildkröte Seegrass Panda Acht Bambus-Blöcke in einem Abstand von 5 Blöcken um die Pandas herum Fuchs Süßbeere Biene Blumen

Ihr merkt, wenn ein Tier bereit ist sich zu paaren, wenn dauerhaft Herzchen über dem Tier aufploppen.

Das waren alle wichtigen Infos bezüglich dem Zähmen und der Nahrung sowie auch der Paarung von Tieren, die so in Minecraft vorhanden sind.

Kleine Anmerkung am Ende: Delfine haben wir in unserer Übersicht nicht aufgelistet, da sie weder gezähmt noch gepaart werden können. Ihr könnt sie nur an einer Leine mitnehmen und sie dort hinbringen, wo ihr sie haben wollt. Zudem bringen sie euch auch zu Schätzen, wenn ihr sie mit rohem Fisch füttert.

