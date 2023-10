In Pokémon GO startet morgen ein neues Event – Bringt viele Shinys, doch bekommt auch Kritik

Andere Nutzer weisen jedoch darauf hin, dass das Ticket insgesamt noch Premium-Kampfpässe, Brutmaschinen und Sonderbonbons enthält. Es sei also nicht sehr innovativ, aber preislich schon in Ordnung.

Trainer warten in Pokémon GO sehnsüchtig auf Level 60 – Boni geben Hoffnung

Wie kommt das Event an? Viele Trainer im Reddit zeigen sich eher enttäuscht. Das liegt vor allem an fehlenden allgemeinen Anreizen, ausbleibenden Boni und einer kostenpflichtigen Quest, die nicht wirklich attraktiv klingt.

Im Oktober findet das Erntefest in Pokémon GO statt. Dort bekommt ihr das neue Pokémon Olini mit seinen zwei Entwicklungen sowie 8 Shinys. Doch der gesamte Umfang und die neue Befristete Forschung enttäuschen viele Trainer. Sie hatten sich mehr erhofft.

