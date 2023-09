Bekommt Pokémon GO bald Level 60? Boni lassen Trainer hoffen

Seit knapp 3 Jahren können Trainer in Pokémon GO maximal Level 50 erreichen. Doch erste Spieler wünschen sich Nachschub. Was darauf hindeuten könnte, dass es bald mehr Level geben wird, haben wir euch hier auf MeinMMO zusammengefasst.

Um welche Level geht es? In Pokémon GO können Trainer in ihrem eigenen Level steigen und so seit Ende 2020 maximal Level 50 erreichen. Vor allem die ersten Level sind dabei besonders wichtig, da hierbei das Trainer-Level Einfluss darauf nimmt, wie weit ihr eure Monster hochleveln könnt.

Auch wenn unsere Umfrage zu Level 50 vor wenigen Tagen gezeigt hat, dass inzwischen gerade einmal ein Viertel der Teilnehmer das Maximal-Level erreicht hat, wünschen sich einige Spieler bereits Nachschub. Und das könnte eventuell gar nicht mehr so lange dauern. Wir erklären euch nachfolgend, warum.

Was könnte für Level 60 sprechen?

Zahlreiche EP-Boni: Um im Level zu steigen, benötigt man in Pokémon GO vor allem eins: jede Menge Erfahrungspunkte. Und genau mit diesen wirft Niantic im Moment fleißig um sich, wie man anhand der aktuellen Events sowie der Inhalte der Season Reichlich Abenteuer sehen kann.

So konntet ihr euch unter anderen bei den beiden Paldea-Events Anfang September für ganze 11 Tage vierfache EP beim Fangen sichern. Der Community Day mit Mabula brachte euch dann erneut einen 3-fachen Fang-Bonus.

Während des Psycho-Events gab es außerdem mehr Erfahrungspunkte auf Curveball-Würfe. Und auch zum aktuellen Event Nichts wie raus erhaltet ihr für das Abschließen von Routen die dreifachen Punkte.

Als Highlight der Season 12 hat Niantic zudem die Menge an Geschenken auf 40 Stück erhöht, die ihr pro Tag öffnen könnt, und zudem die Erfahrungspunkte bei einem Level-Aufstieg mit euren Freunden verdoppelt. So bekommt ihr allein für einen Aufstieg zum besten Freund 300.000 EP, wenn ihr ein Glücks-Ei nutzt.

Durch das Lösen der Meisterball-Studie, könnt ihr euch weitere 100.000 EP sichern, wenn ihr sie bis zum 21. November 2023 abschließt.

Neue Features: Hinzu kommt, dass seit der letzten Level-Erweiterung vor 3 Jahren zahlreiche neue Features in Pokémon GO eingeführt wurden, wie die Routen, Showcases oder auch Crypto-Raids.

Während man für die ersten 40 Level lediglich Erfahrungspunkte benötigt, um im Level zu steigen, muss man auf dem Weg zu Level 50 zusätzliche Aufgaben lösen. Dieser erstrecken sich über die verschiedenen Funktionen im Spiel und haben es teilweise ganz schön in sich.

Hierbei werden die neuen Features bislang aber noch nicht berücksichtigt. Es wäre also denkbar, dass diese dann für weitere Level geplant sind.

Das spricht gegen eine Level-Erweiterung

Zu hohe Anforderungen: Auch der YouTuber Spieletrend hat sich mit dieser Thematik rund um Level 60 auseinandergesetzt und spricht die zahlreichen EP-Boni in einem seiner letzten Videos an. Doch obwohl einiges für eine Level-Erweiterung sprechen würde, glaubt er aktuell nicht daran.

So erklärt er in seinem Video, dass viele Spieler ein neues Maximal-Level möglicherweise nicht erreichen würden. Die Anforderungen zu Level 50 sind bereits jetzt enorm und diese würden laut Spieletrend dann mit weiteren Leveln erneut schwerer werden.

Maximal-Level bei Pokémon: Und auch das Maximal-Level von 100 bei den Pokémon in anderen Spielen, ist für Spieletrend kein eindeutiges Indiz, dass es auch in Pokémon GO bald mehr Level geben wird.

In Pokémon GO ist das Level der einzelnen Monster nämlich gar nicht eindeutig zu erkennen, sondern bis Level 31 an das Trainer-Level geknüpft. Ab diesem Level können nämlich XL-Bonbons gesammelt werden, mit denen ihr eure Monster bis zum aktuellen Maximum pushen könnt.

Hat man zuvor ein Monster höchstmöglich gepusht und steigt dann selbst im Level, dann kann man bei dem Pokémon zwei weitere Power-Ups durchführen. Das könnte laut Spieletrend also darauf hindeuten, dass es mit dem Trainer-Level 50 bereits 100 Pokémon-Level im Spiel gibt. Orientieren sich die Entwickler an dieser Grenze, könnte das also ebenfalls gegen eine zeitnahe Level-Erweiterung sprechen.

Was bringen weitere Level überhaupt? Während zu Beginn die Trainer-Level noch unmittelbar mit den Pokémon-Leveln verbunden sind und ein Anstieg deshalb wichtig ist, um seine eigenen Monster für den Kampf zu pushen, nimmt das in höheren Leveln keinen Einfluss mehr.

Wer ein hohes Level besitzt, wird jedoch aktuell beim Ausrollen neuer Features bevorzugt. Ansonsten gibt es keine weiteren Vorteile, weshalb ein Level-Aufstieg bei den meisten Spielern aufgrund von Ehrgeiz, Prestige und Lust an den Herausforderungen erfolgt.

Und genau das würden wahrscheinlich auch weitere Level bringen. Dennoch hoffen einige Trainer, dass es bald soweit ist, wie man auch in den Kommentaren unter dem Video von Spieletrend lesen kann. Dabei haben sie aber unter anderem auch eigene Ideen, was Niantic dabei anders machen könnte (via youtube.com):

zissi100: Ich würde es so toll finden wenn irgendwann der “Prestige-Modus” kommen würde. Einfach bei Level 50 auf “Prestige” drücken und man ist dann Level 1 Prestige 1. Zudem bei jedem Prestige die Pokemon einfach um 5% verstärken

lw6953: Ich könnte mir vorstellen, dass eine Trainer-Level-Erweiterung kommt, ohne dass die Pokémon weiter gepusht werden können. So würde ein Anreiz für Top-Spieler geschaffen werden, ohne dass es zu einem Nachteil für schwächere wird.

sabrina94luna: Wäre möglich, ich hab da gestern auch schon das selbe gedacht, dass es bald möglich wäre, dass eine Level-Erweiterung kommt auf 60, weil das momentan reiner Wahnsinn ist mit den EP.

Ob es also bald eine Erweiterung bei den Leveln geben wird, bleibt abzuwarten. Sollte es hierzu nähere Informationen von Niantic geben, dann erfahrt ihr es bei uns auf MeinMMO.

Wie gefallen euch die zahlreichen EP-Boni in letzter Zeit? Glaubt ihr, dass Niantic damit eine Level-Erweiterung plant? Oder denkt ihr auch, dass das im Moment kein Thema ist? Lasst es uns gern hier in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Hier zeigen wir euch, wie ein Trainer von Level 43 zu 44 aufgestiegen ist, ohne ein einziges Monster zu fangen.