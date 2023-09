Pokemon GO: Morgen startet Event „Nichts wie raus“ – Alle Spawns und Boni

Am 27. September 2023 startet in Pokémon GO das Event Nichts wie raus , bei dem ihr wieder nach draußen gelockt werden sollt. Wir von MeinMMO zeigen euch alle Spawns und Boni, die euch in den kommenden Tagen erwarten.

Um welches Event geht es? Ab morgen, den 27. September, sollt ihr in Pokémon GO wieder nach draußen gehen, denn das Event Nichts wie raus bringt euch zahlreiche Inhalte, die sich rund um wilde Spawns, Routen oder auch Showcases drehen werden.

Dabei könnt ihr euch wie gewohnt über besondere Pokémon und Boni freuen. Welche das sein werden, haben wir nachfolgend für euch zusammengefasst.

Wann läuft das Event? Das “Nichts wie raus”-Event startet am 27. September 2023 um 10:00 Uhr Ortszeit und wird bis zum 02. Oktober 2023 aktiv sein.

Alle Spawns und Shinys zum Nichts wie raus -Event

Während des Events könnt ihr in der Wildnis wieder eine Reihe unterschiedlicher Monster treffen. Darüber hinaus feiert Hisui-Fukano sein Shiny-Debüt und kann mit etwas Glück aus Eiern schlüpfen. Welche Monster ihr finden könnt und ob sie als Shiny (*) verfügbar sein werden, zeigen wir euch in nachfolgender Übersicht:

Wilde Spawns:

Enton*

Fukano*

Onix*

Evoli*

Barschwa*

Fleknoil*

Pamo

Arkani (seltener zu finden)

Pokémon aus Eiern: Zusätzlich zu den regulären Pokémon aus Eiern, könnt ihr in den 2- und 7-km-Eiern nun auch auf folgendes Monster treffen:

Hisui-Fukano*

Hisui-Fukano und Hisui-Arkani normal (links) und als Shiny (rechts)

Alle Boni zum Nichts wie raus -Event

Welche Boni gibt es? Neben verschieden Spawns könnt ihr zum Event auch wieder von unterschiedlichen Boni profitieren. Diese orientieren sich dieses Mal daran, euch nach draußen zu locken. Folgende erwarten euch:

3-fache EP beim Abschluss von Routen

verdient schneller Kumpel-Bonbons beim Erkunden von Routen mit eurem Kumpel

Kecleon spawnt häufiger an PokéStops wie ihr Kecleon fangen könnt, zeigen wir euch hier

Befristete Forschung Nichts wie raus Aufgaben rund ums Erkunden und um Routen Belohnung: Sternenstaub, Items und Begegnungen mit Hisui-Fukano*

Befristete Forschung Feurige Abenteuer für rund 2 Euro Belohnung: 6 Begegnungen mit Hisui-Fukano*, 5 Begegnungen mit Fukano*, 2 Brutmaschinen und eine Super-Brutmaschine

für rund 2 Euro Event-Feldforschungen Begegnungen mit Hisui-Fukano*, Hisui-Sniebel, Hisui-Baldorfish und Pamo

Showcases an PokéStops mit Fukano und Hisui-Fukano

Hisui-Fukano-Perücke für euren Avatar für 200 Münzen

Event-Boxen im Ingame- und Web-Shop

Updates von Routen: Über die zahlreichen Boni hinaus, hat Niantic auch das Routen-Feature überarbeitet. Das Update ist laut Berichten in den sozialen Netzwerken teilweise sogar schon aktiv.

Damit möchten die Entwickler das Feature zum einen für Trainer noch zugänglicher machen und zum anderen sollen damit auch die begehrten Zygarde-Zellen leichter gefunden werden. Diese hatten den Trainern in den letzten Wochen nämlich besonders Probleme bereitet. So sollt ihr jetzt von folgenden Änderungen profitieren:

Routen können von mehr Trainern erstellt werden

Benachrichtigung, wenn Routen in der Nähe sind

auf Routen lassen sich öfter Zygarde-Zellen finden

Verbesserung der Spielqualität

Wie findet ihr die Inhalte zum Event? Könnt ihr von den Updates zu den Routen bereits profitieren? Und was hättet ihr euch außerdem für Boni gewünscht? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern aus.

