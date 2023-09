Pokémon GO: Befristete Forschung „Nichts wie raus“ bringt euch Sternenstaub – Alle Aufgaben

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Entwickler von Pokémon GO bauen Basketball-Spiel – Ihr tretet gegen NBA-Stars an

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

In wenigen Tagen steht ein Monatswechsel an und damit auch viele neue Termine, die euch erwarten. Darunter Rampenlicht-Stunden, Raid-Stunden und auch Themen-Events wie zu Halloween. Wir haben uns alles angesehen und für euch eine Übersicht erstellt.

Pokémon GO: Trainer verzweifeln am Verhalten einer alten Dame: „Sie wurde bereits angezeigt“

In Pokémon GO läuft die Befristete Forschung „Nichts wie raus“ kostenlos für alle Spieler. Wir zeigen euch alle Aufgaben und Belohnungen.

