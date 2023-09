Pokémon GO: Feurige Abenteuer – Alle Belohnungen der bezahlten Forschung

In Pokémon GO startet die kostenpflichtige Befristete Forschung „Feurige Abenteuer“ zusammen mit dem Event „Nichts wie raus“. Wir zeigen euch alle Quests und Belohnungen.

Was ist das für eine Forschung? Bei dem Event „Nichts wie raus“ dreht sich alles darum, dass ihr Routen erkunden sollt. Also Wege, die andere Trainer festgelegt haben, ablaufen. Dazu erscheinen andere Pokémon in der Wildnis, die Inhalte von Eiern sind verändert und besondere Forschungen sind aktiv.

In der kostenpflichtigen Befristeten Forschung für den Preis von 2,49 € erwarten euch einige Begegnungen mit Fukano und Hisui-Fukano. Wir zeigen euch in der Übersicht alle Inhalte. So könnt ihr leicht entscheiden, ob sich ein Kauf für euch lohnt.

Feurige Abenteuer 1/1

Aufgabe Belohnung Gehe 1 km Begegnung mit Hisui-Fukano Gehe 1 km Begegnung mit Fukano Gehe 2 km Begegnung mit Hisui-Fukano Gehe 2 km Begegnung mit Fukano Gehe 3 km Begegnung mit Hisui-Fukano Gehe 3 km Begegnung mit Fukano Gehe 4 km Begegnung mit Hisui-Fukano Gehe 4 km Begegnung mit Fukano Gehe 5 km Begegnung mit Hisui-Fukano Gehe 5 km Begegnung mit Fukano Ihr könnt Fukano und Hisui-Fukano als Shiny treffen

Stufen-Belohnung: Schließt ihr alle 10 Aufgaben ab und holt euch die jeweiligen Fukano-Begegnungen dafür ab, dann erhaltet ihr zusätzlich 2 Brutmaschinen, eine Super-Brutmaschine und eine weitere Begegnung mit Hisui-Fukano.

Wie viel Zeit habt ihr für die Forschung? Da es sich um eine Befristete Forschung handelt, habt ihr nicht unendlich Zeit zum Lösen der Aufgaben. Ihr müsst mit der Forschung bis zum 2. Oktober 2023 um 20:00 Uhr fertig sein, wenn ihr alle Belohnungen erhalten wollt.

Das Ticket findet ihr bis zum 1. Oktober um 20:00 Uhr Ortszeit im Shop von Pokémon GO.

Wie gefällt euch die Forschung? Werdet ihr euch das Ticket besorgen, um die Belohnungen zu erhalten, oder reicht euch diese kostenlose Befristete Forschung zum Event?

