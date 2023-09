Pokémon GO bringt „Nichts wie raus“-Event und will damit Routen verbessern

Pokémon GO will euch mit dem Nichts wie raus -Event zum Monatsende nochmal nach draußen locken. Dabei könnt ihr euch besonders über die eine oder andere Änderung bei den Routen freuen. Welche Inhalte es außerdem geben wird, haben wir von MeinMMO nachfolgend zusammengefasst.

Um welches Event geht es? Im Gegensatz zu anderen Spielen sollen die Trainer bei Pokémon GO nach draußen gehen, ihre Umgebung erkunden und dort gemeinsam mit anderen Leuten spielen. Mit dem Nichts wie raus -Event, das in wenigen Tagen startet, sollt ihr also nach draußen gelockt werden.

Wer das nutzt den erwarten wieder jede Menge Spawns und Boni. Diese werden sich vor allem um Inhalte in eurer Umgebung drehen, wie Showcases oder die Routen. Letztere sollen zudem auch das eine oder andere Update bekommen. Welche Änderungen das sind und was euch außerdem erwartet, zeigen wir nachfolgend.

Wann läuft das Event? Das Nichts wie raus -Event startet am 27. September 2023 um 10:00 Uhr Ortszeit und läuft bis zum 02. Oktober 2023 um 20:00 Uhr Ortszeit.

Neue Inhalte bei den Routen

Welche Verbesserungen sind geplant? Neben den eigentlichen Event-Inhalten sind vor allem die angekündigten Änderungen der Routen für viele Spieler ein Highlight. In den letzten Wochen sorgten diese nämlich bei manchen Trainern für Kopfzerbrechen und Frust. Das kann sich zukünftig etwas bessern, denn folgende Updates sind laut den Entwicklern geplant:

Routen können von mehr Trainern erstellt werden

Trainer können häufiger auf Zygarde-Zellen treffen

Trainer sollen eine Benachrichtigung erhalten, wenn Routen in der Nähe sind

Darüber hinaus soll es auch Updates geben, die für eine bessere Spielqualität bei den Routen sorgen sollen.

Warum sind die Änderungen so wichtig? Seit dem Release des Routen-Features, gibt es immer wieder heftige Kritik durch die Community. Das liegt daran, dass es in vielen Regionen noch gar keine Routen gibt. Wer Routen besitzt, beißt sich unterdessen die Zähne an den Zygarde-Zellen aus.

Zygarde-Zellen sind nämlich nur sehr schwer zu finden, werden allerdings zum Lösen der Spezialforschung Von A bis Zygarde sowie zum Ändern der Formen von Zygarde gebraucht. Durch die Änderungen könnte es bald nicht nur mehr Routen geben, sondern die Trainer könnten auch endlich mehr Zygardenzellen finden.

Alle Spawns, Shinys & Boni zum Nichts wie raus -Event

Diese Spawns erwarten euch: Während des Nichts wie raus -Events könnt ihr euch aber nicht nur über Updates bei den Routen freuen, sondern auch auf einige veränderte Spawns in der Wildnis und aus Eiern. Dabei feiert Hisui-Fukano sein Shiny-Debüt im Spiel.

Und auch weitere Pokémon können mit etwas Glück in ihren schillernden Formen gefangen werden. Haltet nach folgenden Ausschau:

Wilde Spawns: Enton*, Fukano*, Onix*, Evoli*, Barschwa*, Fleknoil*, Pamo und mit etwas Glück Arkani

Enton*, Fukano*, Onix*, Evoli*, Barschwa*, Fleknoil*, Pamo und mit etwas Glück Arkani 2-km-Eier & 7-km-Eier: Hisui-Fukano* sowie alle Monster, die regulär aus diesen Eiern schlüpfen

Alle Event-Boni: Natürlich stehen euch auch verschiedene Boni während des Events zur Verfügung. Dabei liegt der Fokus vor allem auf dem Rausgehen. So könnt ihr euch über folgende Inhalte freuen:

Kecleon spawnt häufiger an PokéStops

Erkundet ihr Routen mit eurem Kumpel, sammelt dieser schneller Bonbons

3-fache EP, wenn ihr Routen abschließt

Event-Feldforschungen Begegnungen mit Hisui-Fukano*, Hisui-Sniebel, Hisui-Baldorfish und Pamo

Befristete Forschung Nichts wie raus (kostenlos) Belohnungen: Items, Sternenstaub und Begegnungen mit Hisui-Fukano*

(kostenlos) Befristete Forschung Feurige Abenteuer für etwa 2 Euro Belohnungen: Begegnungen mit Hisui-Fukano* & Fukano, 2 Brutmaschinen und 2 Super-Brutmaschinen

für etwa 2 Euro Showcases mit Fukano und Hisui-Fukano

Updates bei den Routen

verschiedene Event-Boxen Wanderbox für 1.990 Münzen im Ingame-Shop (10 Super-Brutmaschinen, 12 Brutmaschinen, 2 Knursp) Hyper-Schlüpfbox im Pokémon GO-Webstore

Hisui-Fukano-Perücke für euren Avatar für 200 Münzen im Shop

Wie gefallen euch die Inhalte des Events? Welchen Bonus wollt ihr auf keinen Fall verpassen? Und wie ist eure Meinung zu den Routen-Updates? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

