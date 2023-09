Pokèmon GO: Spieler leiden unter Mangel an Pokébällen, glauben, Entwickler haben sie heimlich weggenommen

In Pokémon GO läuft derzeit ein Event, bei dem man viele Pokémon fangen muss. Gleichzeitig fällt immer mehr Spielern auf, dass sie weniger Bälle zur Verfügung haben. Mittlerweile scheinen die Fans sich einig und wütend zu sein: Niantic sei schuld.

Wieso fällt der Mangel derzeit so auf? Aktuell läuft in Pokémon GO die befristete Studie: Meisterball im Rahmen des “Adventures Abound”-Events. Für diese muss man unter anderem 1.000 Pokémon von 100 verschiedenen Arten fangen, was einiges an Pokébällen benötigt.

Einigen Spielern auf Reddit fällt jedoch vermehrt auf, dass sie deutlich weniger Pokébälle haben, als das vor dem Event noch der Fall war. Teilweise sogar drastisch weniger. Die Website Pokémon GO-Hub spricht von bis zu 40 % weniger Bällen aus Geschenken von Freunden (via Pokémon GO Hub).

Das kommt ausgerechnet zu diesem Event natürlich ungelegen und stößt vielen Fans böse auf. Die sind jetzt sauer auf Niantic, da diese Änderung nämlich nicht kommuniziert wurde und in keinen Patch-Notes auftaucht.

Ich wünschte, es wäre illegal, solche Dinge ohne Patch-Notes zu verändern

Die Community ist sauer auf die Entwickler: Die Fans auf Reddit sind bereits am 6. September auf die Änderungen aufmerksam geworden. Dort fragt ein Thread, ob die Geschenke, die man von Freunden erhält, abgeschwächt wurden zum Start des Events (via Reddit).

Bereits dort fällt einigen Spielern auf, dass sie deutlich weniger Pokébälle erhalten, was das Event zunehmend schwieriger macht. Der Thread-Ersteller fühlt sich sogar dazu gedrängt, für echtes Geld bzw. Poké-Münzen neue Pokébälle zu kaufen.

Viele andere Fans berichten in den 112 Kommentaren von ähnlichen Umständen und fordern Entwickler Niantic zur besseren Kommunikation auf. Einige Kommentar-Schreiber gehen sogar davon aus, dass Niantic genau das absichtlich machen würde, damit die Fans eher Bälle aus dem Shop kaufen.

Wurde die Rate noch weiter abgeschwächt? Am 13. September meldet sich ein weiterer Reddit-Thread zu Wort. Der Ersteller fragt sich, ob die Rate sogar noch weiter abgeschwächt wurde. Er habe 40 Geschenke geöffnet und insgesamt nur 31 Bälle daraus erhalten (via Reddit).

Sein Posting erhält 600 Upvotes und 173 Kommentare. Einer davon stellt die Behauptung in den Raum, dass Niantic tatsächlich die Drop-Rate der Bälle weiter generft habe. Er erhält dafür 336 Upvotes, also viel Zustimmung.

Ein anderer Spieler verteidigt Niantic und sagt: „Sie mussten die Drop-Rate anpassen, da wir während dem Event 40 Geschenke öffnen können [normal sind 20]. Aber irgendwie haben sie es geschafft, dass man jetzt aus 40 weniger bekommt, als vorher.“

Weitere Fans berichten darüber, dass sie fast keine Bälle mehr haben und fordern die Entwickler zur Besserung auf. Noch hat sich Pokémon GO nicht offiziell dazu geäußert oder die Drop-Rate wieder verbessert.

Wie ist das bei euch? Habt ihr ähnliche Probleme und zu wenige Bälle? Oder ist euch keine Änderung aufgefallen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.