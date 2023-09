Pokémon GO: Trainer verzweifeln an seltenem, neuen Pokémon: „Wäre schon froh, nur mal eins zu sehen“

In Pokémon GO ist ein neues, seltenes Monster unterwegs. Doch bisher macht sich der kleine Eis-Dino ziemlich rar.

Was ist das für ein Pokémon? Frospino gehört zu den Pokémon der Paldea-Region, die jüngst in Pokémon GO landeten. Es entwickelt sich zu Cryospino und Espinodon weiter.

Die Reihe zählt dabei zu den Pseudo-Legendären Pokémon, also Monstern, die zwar nicht zu den Legendären zählen, aber trotzdem extrem stark sind. In diese Reihe gehören auch Monster wie Dragoran, Knakrack, Trikephalo oder auch Grandiras.

Doch zum Leidwesen einiger Trainer hat Frospino nicht nur die mächtige Entwicklung, sondern auch einen anderen Aspekt mit den genannten Monstern gemein: Es ist nun zwar in Pokémon GO, aber erstmal extrem schwer zu finden – ähnlich, wie es auch beim Release von Kaumalat oder Miniras der Fall war.

Das berichten Trainer, die seit dem Event-Start eher erfolglos nach Frospino suchen.

Frospino taucht kaum auf – Landet bald in den 10-km-Eiern

Wo ist Frospino? Derzeit soll es in der Wildnis spawnen, allerdings wurde es schon vor dem Release als Spawn mit Glück bekannt gegeben. Da vermuteten Trainer schon: Das wird selten.

Und genau das scheint nun auch der Fall zu sein, denn einige Trainer berichten, bis jetzt wenig bis gar keine Frospino gefunden zu haben.

Frospino ist zwar da, aber selten

So meldete sich etwa Trainer PaLyFri72 im Subreddit TheSilphRoad zu Pokémon GO und erklärte, bislang noch kein Frospino gesehen zu haben. Die neuen Monster Pamo und Micrick, die tauchen vermehrt auf – doch der Eis-Dino fehle bislang.

Andere Trainer stimmen ein:

Sie werden unglaublich selten sein, also würde ich deine Erwartungen, genug Bonbons zu bekommen, um einen zu entwickeln, oder einen soliden Entwicklungs-Kandidaten zu finden, gering halten , empfiehlt ein Trainer (via reddit).

, empfiehlt ein Trainer (via reddit). Der User antwortet darauf: Ich wär schon froh, mal nur eins zu sehen! (via reddit)

(via reddit) Das ist wie Miniras, das soll selten sein , meint ein anderer (via reddit)

, meint ein anderer (via reddit) Ich hab heute Morgen dreieinhalb Stunden lang gespielt und hab keine Frospino-Silhouette gesehen, bis ich zu Hause war und das Wetter auf windig wechselte. Dann sah ich noch ein zweites, aber konnte nicht, weil ich gerade am kochen war , erzählt einer (via reddit).

Während einige Trainer das Monster verzweifelt suchen, gibt es auch Stimmen, die das ganze spannend finden. So betont etwa Spieler TheMadJAM: Ich mag es eigentlich, wenn wilde Pokémon super selten sind. Das macht es spannend. Ehrlich gesagt, wäre es natürlicher, wenn jedes Pokémon jederzeit spawnen könnte, so dass die Seltenheit vor allem durch die Verteilung entsteht (via reddit).

Einige Trainer melden sich, die zumindest schonmal eines gefunden haben. Ein Trainer auf reddit teilte sogar einen Screenshot, dass er direkt ein seltenes 100er-Exemplar von Frospino gefangen hat.

Wird der Fund leichter? Folgt Frospino dem Vorbild der anderen Pseudo-Legendären, dürfte es über die kommenden Monate, möglicherweise aber auch Jahre, durchaus einfacher werden, es zu finden. Doch das könnte dauern. Monster wie Kaumalat oder Kapuno wurden über lange Zeit geradezu berüchtigt dafür, kaum zu finden zu sein. Irgendwann bekamen sie dann einen Community Day, an dem man sie locker schnappen konnte.

Eine Veränderung wird es bei Frospino allerdings auch noch geben: Nach dem Event, ab dem 15. September, soll es auch in die 10-km-Eier kommen. Dann kann man dort versuchen, es auszubrüten. Doch auch bei den Eiern sollte man wohl damit rechnen, dass es eher selten schlüpft.

Habt ihr bereits ein Frospino fangen können? Wenn ja, wie? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Ihr wollt wissen, was sonst in Pokémon GO los ist? Dann schaut bei der Event-Übersicht für Pokémon GO im September 2023 vorbei.