Pokémon GO: Pamamo entwickeln – So kriegt ihr die letzte Pamo-Entwicklung

In Pokémon GO gibt es aktuell übrigens eine Paldea-Forschung. Dort wurde jetzt der nächste Schritt bekannt, mit schwierigen Aufgaben.

Übrigens: Auch in den Spielen Karmesin & Purpur hat Pamamo eine vergleichbare Entwicklungs-Voraussetzung. Dort muss es mindestens 1.000 Schritte im Pokémon loslaufen -Modus gesammelt haben. Das ist ein Modus, in dem man seine Monster einfach auf eigene Faust losschickt, wobei sie sogar gegen andere Pokémon kämpfen können.

Pamamo entwickelt sich nicht? In Subreddit zu Pokémon GO namens TheSilphRoad teilte ein Trainer das Problem, dass sich sein Pamamo nicht weiterentwickelte, obwohl die Voraussetzung von 25 km erfüllt war.

Auch in Pokémon GO könnt ihr diese Entwicklungen bekommen. Doch während ihr Pamamo einfach mithilfe von 25 Bonbons entwickeln könnt, müsst ihr euch bei Pamomamo etwas mehr Mühe machen.

Was ist das für ein Pokémon? Pamo ist ein kleines Pokémon aus der Paldea-Region , das seit kurzem neu in Pokémon GO zu fangen ist. Es gehört dem Typ Elektro an.

In Pokémon GO könnt ihr Pamo zu Pamamo entwickeln, und das wiederum zu Pamomamo. Doch dafür benötigt es eine Voraussetzung.

