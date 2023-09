Entwickler von Pokémon GO bauen Basketball-Spiel – Ihr tretet gegen NBA-Stars an

Generell gibt es gerade spannende Boni in Pokémon GO, die man nicht verpassen sollte.

Insgesamt dürften die Aufgaben aber etwas Mühe erfordern, denn sowohl die 30 Kilometer, als auch die Pokémon-Fänge sind nicht schnell erledigt. Was als letzte Belohnung und vor allem bei Schritt 5 auf die Trainer wartet, wird dementsprechend auch erst frühestens in 14 Tagen bekannt werden.

Zudem müsst ihr die 14 PokéStops nicht an aufeinander folgenden Tagen besuchen. Hier kann also keine Serie brechen, wie das bei manchen anderen Aufgaben schon der Fall war.

Insgesamt decken sich die Aufgaben und Belohnungen je nach Weg miteinander, sie unterscheiden sich lediglich in der Entwicklung der zweiten Starter-Stufe. Passt also auf, dass ihr nicht alle eure Starter verschickt, bevor ihr die Aufgabe löst.

Nun haben aber einige Spieler Schritt 4 erreicht und zeigen, was euch jetzt erwartet. Und: Die Aufgaben haben es durchaus in sich.

Spieler starteten und kamen erstmal bis Schritt 3, denn der enthielt schon Aufgaben wie 50 PokéStops drehen oder auch An 7 Tagen ein Herz mit dem Kumpel verdienen. Sie war also nicht sofort lösbar.

In Pokémon GO geht die Forschung Ein Paldea-Abenteuer geht weiter. Erste Spieler sind nun bei Schritt 4. Und die Aufgaben darin sind nicht mal eben erledigt.

