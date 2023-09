Pokémon GO: Alle Rampenlicht-Stunden im September 2023 und ihre Boni

Alle Rampenlicht-Stunden im September 2023 bei Pokémon GO in der Übersicht. Wir zeigen euch alle Pokémon, Boni sowie Zeiten und erklären, welche Shinys ihr finden könnt und ob sich die Events lohnen.

Was sind das für Events? In Pokémon GO starten jeden Dienstagabend die Rampenlicht-Stunden. Sie laufen in der Zeit von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr. Zu Beginn jeden Monats legt das Team von Niantic fest, welche Kombination aus Pokémon und Bonus an den folgenden Terminen aktiv sein wird.

In unserer Übersicht zeigen wir euch alle Pokémon und Boni, die bei den Rampenlicht-Stunden im September zu finden sind.

Alle Termine der Rampenlicht-Stunden im September 2023

Termin Pokémon & Boni 5. September Felino & Entwicklungs-EP 12. September Menki und Fang-Bonbons 19. September Girafarig und Fang-EP 26. September Fukano und Fang-Sternenstaub

Rampenlicht-Stunde am 5. September

Welches Pokémon? Während der ersten Rampenlicht-Stunde im September trefft ihr auf Felino aus der zweiten Spielgeneration. Seine Weiterentwicklung ist Morlord. Außerdem verfügt es über die Regionalform Paldea-Felino, die aber zur Zeit noch nicht in Pokémon GO freigeschaltet ist.

Welche Boni sind aktiv? Für das Entwickeln von Pokémon erhaltet ihr die doppelte Menge Erfahrungspunkte.

Für wen lohnt sich das? Morlord spielt im PvP in der Superliga im oberen Mittelfeld mit und kann dort ein gefährlicher Angreifer sein. Andere lohnenswerte Einsatzmöglichkeiten gibt es für die Pokémon bisher nicht. Wer will, kann den Entwicklungsbonus nutzen und sich damit zusätzliche EP verdienen.

Kann man Shiny Felino fangen? Ja, die schillernde Version von Felino ist bereits in Pokémon GO aktiv und kann von euch gefangen werden.

Rampenlicht-Stunde am 12. September

Welches Pokémon? In der zweiten Rampenlicht-Stunde im September steht das Pokémon Menki aus der ersten Spielgeneration im Fokus. Es kann sich zu Rasaff entwickeln. Seit der neunten Spielgeneration kann es sich zu Epitaff entwickeln, doch diese Form ist in Pokémon GO noch nicht aktiv.

Welche Boni sind aktiv? Für das Fangen von Pokémon erhaltet ihr die doppelte Menge Bonbons.

Für wen lohnt sich das? Rasaff spielt im PvP höchstens im oberen Mittelfeld mit. Es gibt also viele stärkere Alternativen, auf die ihr setzen könnt. Den Bonus mit den doppelten Fang-Bonbons nutzen viele Trainer, um nach Raids mehr Bonbons von Raidbossen zu bekommen.

Kann man Shiny Menki fangen? Ja, die schillernde Version von Menki ist bereits in Pokémon GO aktiv und kann mit Glück von euch gefangen werden.

Rampenlicht-Stunde am 19. September

Welches Pokémon? Zur dritten Rampenlicht-Stunde im September erwartet euch das Pokémon Girafarig aus der zweiten Spielgeneration. Es gehört zu den Typen Normal und Psycho.

Welche Boni sind aktiv? Für das Fangen von Pokémon erhaltet ihr die doppelte Menge Erfahrungspunkte.

Für wen lohnt sich das? Girafarig ist als Angreifer relativ wertlos und spielt im PvP sowie bei Raids kaum eine Rolle. Es gibt deutlich stärkere Angreifer.

Kann man Shiny Girafarig fangen? Ja, die schillernde Version von Girafarig ist bereits in Pokémon GO aktiv und kann von euch gefangen werden.

Rampenlicht-Stunde am 26. September

Welches Pokémon? In der letzten Rampenlicht-Stunde im September werdet ihr auf das Pokémon Fukano treffen. Es stammt aus der ersten Generation und kann sich zu Arkani weiterentwickeln. Es verfügt außerdem über eine Hisui-Form: Hisui-Fukano.

Welche Boni sind aktiv? Für das Fangen von Pokémon erhaltet ihr die doppelte Menge Sternenstaub.

Für wen lohnt sich das? Weder Fukano noch Arkani sind als Angreifer im PvP oder bei Raids besonders wertvoll. Die Rampenlicht-Stunde lohnt sich vor allem wegen des Sternenstaub-Bonus für euch.

Kann man Shiny Fukano fangen? Ja, die schillernde Version von Fukano ist bereits in Pokémon GO verfügbar und kann von euch gefangen werden.

Eine Übersicht mit allen Raids und Raid-Stunden im September 2023 findet ihr hier