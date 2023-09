Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Fukano und Sternenstaub-Bonus

In Pokémon GO läuft heute, am 26. September, die Rampenlicht-Stunde mit Fukano. Wir zeigen euch hier alle Infos zum Shiny, dem Start und dem Bonus des Events.

Was ist das für ein Event? Jeden Dienstag läuft in Pokémon GO eine sogenannte Rampenlicht-Stunde. Für euch als Spieler bedeutet das, dass von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr ein ausgewähltes Pokémon zusammen mit einem Bonus aktiviert wird. Das Pokémon seht ihr in der Zeit deutlich häufiger und der Bonus, bestehend aus mehr Sternenstaub, Bonbons oder Erfahrungspunkten, macht einen weiteren Anreiz aus.

Beim heutigen Event trefft ihr auf ein Pokémon aus der ersten Spielgeneration. Wir zeigen euch in der Übersicht alles, was ihr wissen müsst.

Rampenlicht-Stunde am 26. September – Start, Boni, Shiny

Wann ist Start? Wie ihr das von diesen Events schon kennt, beginnt die RL-Stunde auch heute wieder um 18:00 Uhr Ortszeit. Sie ist dann eine Stunde lang aktiv und endet um 19:00 Uhr wieder.

Welche Boni sind aktiv? In der Wildnis werdet ihr sehr häufig auf Fukano treffen. Wenn ihr wollt, könnt ihr zusätzlich einen Rauch zünden und damit noch weitere Exemplare anlocken.

Dazu erhaltet ihr in der Zeit des Events die doppelte Menge Sternenstaub für das Fangen von Pokémon. Selbst, wenn ihr Fukano nicht unbedingt in der Sammlung benötigt, könnt ihr also eure Staub-Ressourcen füllen.

Einen Ausblick auf die Events im nächsten Monat seht ihr hier:

Kann man Shiny Fukano fangen? Ja, die schillernde Version des Pokémon ist schon lange in Pokémon GO aktiv und kann mit Glück von euch gefangen werden. Bedenkt aber, dass die Chancen darauf bei einer Rampenlicht-Stunde nicht erhöht sind.

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde heute? Als Angreifer in Raids oder im PvP spielen Fukano und seine Weiterentwicklung Arkani keine große Rolle. Allerdings ist Sternenstaub eine wichtige Ressource, um alle Pokémon zu stärken. Davon könnt ihr nie „zu viel“ besitzen. Nutzt das Event also, um viel Sternenstaub zu fangen. Denkt dran, dass der Fang-Bonus nicht nur für Fukano-Fänge zählt, sondern bei allen Fängen aktiv ist.

Wie gefällt euch die heutige Rampenlicht-Stunde? Ist das ein Event nach eurem Geschmack oder werdet ihr erst im nächsten Monat wieder mitspielen?

Der Community Day für Oktober 2023 wurde nun auch enthüllt