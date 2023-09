Ups! Pokémon GO verrät versehentlich das Pokémon für den Community Day im Oktober

Eines der beliebtesten Events in Pokémon GO ist der monatliche Community Day. Nun haben die Entwickler versehentlich das nächste Monster in diesem Format verraten. Wir von MeinMMO zeigen euch, welches es voraussichtlich sein wird.

Um welches Event geht es? In Pokémon GO wird jeden Monat ein sogenannter Community Day veranstaltet, bei dem für mehrere Stunden ein festgelegtes Monster häufiger in der Wildnis zu finden ist. So konntet ihr am vergangen Samstag im Community Day September auf Mabula treffen. Hinzu kommt zu diesem Event eine erhöhte Shiny-Rate sowie weitere Boni, was es für Trainer besonders interessant macht.

Auch wenn der nächste Community Day erst im Oktober ist, haben die Entwickler von Pokémon GO nun aus Versehen das nächste Monster verraten. Wann der Community Day sein wird und welches Monster es wahrscheinlich geben wird, haben wir nachfolgend für euch zusammengefasst.

Update vom 25. September um 14:15 Uhr: Da der originale Reddit-Beitrag inzwischen entfernt wurde, haben wir euch einen Screenshot davon im Artikel eingebunden.

Pokémon GO zeigt Kampf-Pokémon für den nächsten C-Day

Welches Monster ist geplant? Wie der Reddit-User AnujKulkarni in seinem Beitrag mitteilt, wurde über den offiziellen X-Account (vormals Twitter) von Pokémon GO India der kommende Community Day angekündigt. Doch so schnell wie er gepostet war, war er auch schon wieder verschwunden. Offensichtlich sollten die Infos also noch nicht veröffentlicht werden.

Doch AnujKulkarni war schnell genug, um sich eine Screenshot zu sichern, den er mit der Reddit-Community teilt, der inzwischen jedoch ebenfalls wieder entfernt wurde. Aus dem Post kann man jedoch entnehmen, dass sich der C-Day Oktober um das Kampf-Pokémon Praktibalk drehen wird (via reddit.com).

Screenshot vom Reddit-Beitrag von AnujKulkarni (Stand: 25.09.2023, 13:50 Uhr)

So schrieben die Entwickler in ihrem Beitrag: Diesen Oktober musst du nicht auf eine Baustelle gehen, um Praktibalk zu finden! Mach mit beim #PokemonGOCommunityDay am 15. Oktober, damit du Praktibalk noch häufiger begegnen kannst.

Wann findet der C-Day im Oktober statt? Der Termin für den Community Day im Oktober ist schon seit einer Weile bestätigt. So findet dieser am 15. Oktober 2023 in der Zeit von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr statt.

Weitere Hinweise zu Praktibalk im C-Day

Leaks: Die ersten Hinweise auf einen Community Day mit Praktibalk lieferten Leaks bereits im August. So zeigte ein Dataminer eine Reihe interessanter Events, die in der Season 12 anstehen sollen.

Neben dem C-Day mit Mabula, dem Psycho-Spektakel mit Monozyto sowie einem Forschungstag mit Myrapla, bei dem der Dataminer jeweils richtig lag, wurden in diesem Zusammenhang auch der C-Day mit Praktibalk und der bevorstehende Schlüpftag mit Azurill im Quellcode entdeckt.

Showcases mit Praktibalk: Doch der versehentliche Post zum Community Day ist nicht das erste offizielle Indiz, das auf einen Community Day mit Praktibalk hindeutet. Bereits nach der Bekanntgabe der Oktober-Events verhärteten sich die Vermutungen der Trainer, dass das Muskel-Pokémon aus der 5. Generation in diesem Event auftauchen könnte.

Wie schon im September hatte Pokémon GO nämlich für den Tag des Community Days einen Showcase angesetzt. Dieser soll sich am Community Day im Oktober um Praktibalk und seine letzte Weiterentwicklung Meistagrif drehen. Da der Showcase aber in der Regel das jeweilige Event-Pokémon thematisiert, lag es nahe, dass es einen C-Day mit Praktibalk geben wird.

Lohnt sich Praktibalk? Ja, ein Community Day mit Praktibalk dürfte viele Trainer freuen, denn es besitzt mit Meistagrif eine starke Weiterentwicklung. Mit einem Moveset aus Konter und Wuchtschlag gehört Meistagrif zu den besten Kampf-Angreifern in Pokémon GO.

Darüber hinaus könnt ihr Praktibalk an diesem Tag erfahrungsgemäß häufiger als Shiny finden. Wer das Monster also zum GO Fest 2023 nicht ergattern konnte, hat nun eine erneute Chance. Außerhalb solcher Events lässt es sich nämlich für gewöhnlich nur in Raids finden.

Wie gefallen euch die Aussichten auf den Community Day im Oktober? Über welchen Bonus würdet ihr euch besonders freuen? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Seit knapp 3 Jahren gibt es ein neues Maximal-Level. Habt ihr Level 50 schon erreicht? Verratet es uns doch in unserer Umfrage.