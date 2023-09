Pokémon GO: 5 Highlights, die ihr im September nicht verpassen solltet

Im September stehen in Pokémon GO wieder jeder Menge Events und Inhalte auf dem Programm. Wir von MeinMMO zeigen euch 5 Highlights, die ihr in den kommenden Wochen nicht verpassen solltet und erklären, wieso sie sich lohnen.

Um welche Inhalte geht es? Der September ist frisch gestartet und das bedeutet in Pokémon GO wieder eine Reihe von neuen Events, Raid-Bossen, Spawns und Boni. Hinzu kommt der Start der neuen Season Reichlich Abenteuer , die euch weitere interessante Inhalte bringt.

Doch den einen oder anderen Termin solltet ihr euch in den kommenden Wochen besser gut merken, denn es kann sich für euch lohnen. Welche Highlights der September für euch bereit hält, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst. Die Reihenfolge ist dabei chronologisch.

1. Raids mit Katagami und Kaguron

Kaguron (links) und Katagami (rechts)

Warum lohnt sich das? Im September könnt ihr in Pokémon GO wieder auf die beiden Ultrabestien Katagami und Kaguron treffen. Diese gab es im letzten Jahr bereits im Spiel zu fangen und sorgten für lange Warteschlangen bei den Raids.

Beide Monster lassen sich nämlich ausschließlich regional fangen. So spawnt Katagami zunächst bei uns auf der Nordhalbkugel und Kaguron auf der Südhalbkugel. Im Gegensatz zum letzten Mal, tauschen die beiden Bestien dieses Mal allerdings zwischendurch die Region. Das ist also die perfekte Gelegenheit, um sich ein Exemplar zu sichern, falls ihr das beim letzten Mal noch nicht getan habt.

Hinzu kommt, dass Katagami mit einem hohen Angriffswert punkten kann und zudem eine solide Ausdauer und Verteidigung besitzt. Für den Einsatz ist es hervorragend geeignet und sichert sich mit einem Moveset aus Rasierblatt und Laubklinge aktuell den ersten Platz der besten Pflanzen-Angreifern in Pokémon GO.

Wann finden die Raids statt? Die beiden Ultrabestien sind seit dem 01. September in den Raids zu finden und werden diese bis zum 16. September um 10:00 Uhr Ortszeit beherrschen. Achtet darauf, dass Katagami bis 08. September hier auf der Nordhalbkugel spawnt. Dann wird gewechselt und die restliche Zeit könnt ihr Kaguron hier finden. Alternativ sind beide aber auch per Fern-Raids zu erspielen. Am 06. September und am 13. September finden darüber hinaus entsprechende Raid-Stunden statt.

Die besten Konter gegen Katagami und Kaguron findet ihr hier:

2. Befristete Studie: Meisterball

Warum lohnt sich das? Zum Start der neuen Season Reichlich Abenteuer wurde euch auch eine befristete Studie freigeschalten, die ihr im September und darüber hinaus lösen könnt. Diese bringt euch zur Belohnung nicht nur unglaublich viele EP sondern auch einen zweiten Meisterball.

Bei diesem handelt es sich um eines der wertvollsten Items im Spiel, denn der Ball fängt euch jedes Monster unter Garantie. Es lohnt sich also besonders bei Pokémon, die sonst nur schwer zu fangen sind. Allerdings ist das Item auch entsprechend selten, weshalb sein Einsatz gut durchdacht sein muss. Wollt ihr euch den Ball sichern, dann solltet ihr die Forschung nicht verpassen.

Ihr findet sie im “Heute”-Bereich eures Spiels. Da sie etwas anspruchsvoller ist, als andere Aufgaben, solltet ihr mit dem Lösen zeitnah starten.

Hier zeigen wir euch alle Aufgaben und Belohnungen der befristeten Studie.

Wie lange steht die Studie bereit? Finden könnt ihr die Studie bereits seit dem 01. September in eurem Spiel. Dort ist sie bis zum 21. November 2023 20:00 Uhr aktiv. Spieler, die sie nicht rechtzeitig abschließen, können sich die Quest im Anschluss auch kaufen, um den Ball dennoch zu bekommen.

3. Showcases

Warum lohnt sich das? Ein beliebtes Feature ist seit einigen Wochen auch der sogenannte Showcase. Bei diesem könnt ihr zu bestimmten Zeiten ausgewählte Monster an PokéStops in einer Art Wettbewerb antreten lassen. So könnt ihr eure Exemplare mit denen anderer anhand ihrer Größe vergleichen, dabei winken natürlich entsprechende Belohnungen.

Im September wird es wieder eine Reihe dieser Wettbewerbe geben. Wer sich die Belohnungen nicht entgehen lassen möchte oder einfach nur Spaß an dem neuen Feature hat, sollte die Termine dafür im September aber auf keinen Fall verpassen.

Wann laufen die Showcases? Im September könnt ihr euch über insgesamt 11 Showcases freuen, die an die unterschiedlichsten Events geknüpft sein werden. Zu diesen Zeiten werden sie für die folgenden Monster aktiv sein (via twitter.com):

Glumanda: 02. September, 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Glurak: 02. September, 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Ferkuli: 05. September, 10:00 Uhr bis 09. September, 20:00 Uhr

Micrick: 11. September, 10:00 Uhr bis 13. September, 20:00 Uhr

Pamo: 14. September, 10:00 Uhr bis 15. September, 20:00 Uhr

Myrapla: 17. September, 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Spoink: 20. September, 10:00 Uhr bis 22. September, 20:00 Uhr

Mabula: 23. September, 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Donarion: 23. September, 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Fukano: 27. September, 10:00 Uhr bis 29. September, 20:00 Uhr

Hisui-Fukano: 30. September, 10:00 Uhr bis 02. Oktober, 20:00 Uhr

4. Hyperbonus-Events zur Paldea-Region

Warum lohnt sich das? Zum GO Fest 2023 konntet ihr euch wieder einen Hyperbonus erspielen. Das habt ihr geschafft und euch so die beiden Events Paldea-Abenteuer und Hyperbonus: Paldea freigespielt. Dabei könnt ihr bei beiden Events erstmals auf Monster aus der Paldea-Region treffen.

Neben den Starter-Pokémon Felori, Krokel und Kwaks erwarten euch zu beiden Events weitere niedliche Monster, wie Ferkuli, Micrick, Pamo, Adebom oder Frospino. Vor allem auf Frospino freuen sich schon viele Trainer, weil seine Weiterentwicklung Espinodon voraussichtlich mit einem starken Moveset und hohen Werten punkten kann, was ihn zu einem der besten Angreifer machen könnte.

Wer sich also die neuen Monster nicht entgehen lassen möchte und auf einen starken Angreifer hofft, der sollte sich die beiden Events nicht entgehen lassen. Mit Ferkuli und Adebom kommen zudem Shiny-Jäger auf ihre Kosten.

Wann kann man die Paldea-Pokémon bekommen? Das Event Paldea-Abenteuer startet am 05. September 2023 um 10:00 Uhr und läuft bis zum 10. September um 20:00 Uhr. Mit einer Überschneidung von wenigen Stunden startet schließlich das interessanterer Paldea-Event am 10. September um 10:00 Uhr Ortszeit und läuft bis zum 15. September 20:00 Uhr.

Einen ersten Einblick zu den neuen Monstern zeigt das nachfolgende Video:

5. Community Day im September

Warum lohnt sich das? Beim Community Day wird immer ein bestimmtes Monster in den Mittelpunkt gerückt, spawnt in dieser Zeit gefühlt überall in der Wildnis und besitzt eine höhere Shiny-Rate. Aus diesem Grund ist dieses Event generell bei den Trainern sehr beliebt.

Das Monster und die Boni des Community Days im September sind zwar noch nicht offiziell bestätigt, allerdings soll es laut der Event-Übersicht von Pokémon GO an diesem Tag Showcases mit Mabula und seiner Weiterentwicklung Donarion geben. Das deutet stark darauf hin, dass ihr zum Community Day im September auf Mabula treffen werdet.

Und das lohnt sich nicht nur, weil das Pokémon dann voraussichtlich zum ersten Mal in seiner schillernden Form zu fangen sein wird. Seine Weiterentwicklung Donarion kann auch mit einem starken Angriffswert überzeugen, was ihm zu einen der besten Käfer-Angreifer im Spiel macht.

Wann läuft der Community Day? Der Community Day läuft am 23. September 2023 voraussichtlich in der Zeit von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr.

Weitere interessante Inhalte im September

Neben den 5 genannten Highlights, hält der September aber noch weitere Inhalte für euch bereit, die für den einen oder anderen Spieler interessant sein könnten. So habt ihr unter anderem in den Raids die Möglichkeit auf den einen oder anderen starken Angreifer zu treffen. Welche ihr dabei nicht außer Acht lassen solltet, haben wir nachfolgend zusammengefasst:

Mega-Voltenso: Das Monster ist einer der besten Elektro-Angreifer im Spiel. Vom 01. bis 16. September beherrscht es die Mega-Raids.

Das Monster ist einer der besten Elektro-Angreifer im Spiel. Vom 01. bis 16. September beherrscht es die Mega-Raids. Felino besitzt mit seiner Weiterentwicklung Morlord einen guten Kandidaten für die Superliga. Ihr findet das Monster am 05. September im Rahmen der Rampenlicht-Stunde.

besitzt mit seiner Weiterentwicklung Morlord einen guten Kandidaten für die Superliga. Ihr findet das Monster am 05. September im Rahmen der Rampenlicht-Stunde. Genesect (Flammenmodul) ist einer der Top-Raid-Angreifer vom Typ Käfer und ein solider Kandidat für die Meisterliga. Ihr findet ihn vom 16. bis 23. September in den Level-5-Raids.

ist einer der Top-Raid-Angreifer vom Typ Käfer und ein solider Kandidat für die Meisterliga. Ihr findet ihn vom 16. bis 23. September in den Level-5-Raids. Mega-Guardevoir gehört zu den besten Angreifern in Pokémon GO und kann vom 16. September bis 06. Oktober in den Mega-Raids gefunden werden

gehört zu den besten Angreifern in Pokémon GO und kann vom 16. September bis 06. Oktober in den Mega-Raids gefunden werden Raikou & Entei: Zwei weitere starke Angreifer sind die beiden legendären Pokémon Raikou und Entei, die vom 23. September bis 06. Oktober die Level-5-Raids übernehmen.

Zwei weitere starke Angreifer sind die beiden legendären Pokémon Raikou und Entei, die vom 23. September bis 06. Oktober die Level-5-Raids übernehmen. Crypto-Zapdos beherrscht für die gesamte Season immer samstags und sonntags die Crypto-Raids der Stufe 5. Das legendäre Elektro-Pokémon gehört ebenfalls zu den besten Angreifern in Pokémon GO und kann zudem in der GO Kampfliga punkten.

Was sind eure Highlights im September 2023 in Pokémon GO? Welches Monster wollt ihr auf keinen Fall verpassen? Schreibt es uns gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Alle Events, die euch im September 2023 in Pokémon GO erwarten, haben wir hier für euch zusammengefasst.